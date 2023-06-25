4陪酒女遭落藥性侵　醒來內褲異常濕潤　3男罪成判刑揭網上購藥

女性外出時要時刻保持警覺，以免被下藥性侵！台灣新北市1名男子和同性朋友聚會期間，為了助興先後叫了4名傳播妹（陪伴客人到卡拉OK或夜店消遣的女子，性質如陪酒女郎）到場助興，詎料該名男子偷偷地在陪酒女的酒中加了標榜「理性崩壞」、淪為「性奴隸」的催情水，趁她們飲完昏睡，就和2名男友人對陪酒女輪姦得逞，其中一名女受害人在案發期間突然驚醒，發覺正遭受侵犯，隨即報警求助，另有2名女受害人回復清醒後，更發現自己內褲異常地濕了一片。

涉案男子分別向女受害人賠償約15至36萬新台幣（約3.8萬至9.1萬港元）達成和解，至於下藥男子干犯藥劑犯強制性交罪、幫助犯乘機性交罪等4罪，被判處有期徒刑4年10個月，另外2名友人被判處有期徒刑2年，緩刑5年。



4名陪酒女工作期間先後遭到下藥性侵。（Getty Images）

根據判決書，首宗案件發生在2019年10月12日，賴姓男子和友人在其新北市的住家飲酒，邱姓男友人臨時提議召喚陪酒女子前來助興，於是叫來2名陪酒女到場，但賴男暗中在她們的酒中加入催情水，令她們喝後昏睡，其間賴男與邱男一同對2女進行性侵。2女在數小時後才回復清醒，雖見自己衣衫整齊，但全身無力，而且內褲底部異常濕潤，警覺有異，懷疑自己遭到性侵。

3日後，賴男與一班友人又在家中飲酒，今次邱男找來另外2名陪酒女子前來助興，賴男重施故技，在女子的酒中加入同樣藥物，等到2女昏睡後，張姓男友人將其1名陪酒女抬進房間性侵，賴男則對另1名女子下手，但將對方褲子脫到一半時，陪酒女突然驚醒，發現自己正遭到侵犯，當場報警求助。警員到場後檢獲賴男曾使用的催情水，事件鬧大後，警方進一步調查，將總共4名女受害人帶到醫院檢查，發現她們體內有男性體液和殘留藥物反應，檢察官事後控告3名涉案男子。

其中1名女受害人案發期間突然驚醒，發覺自己正遭到侵犯，隨即報警處理。（Getty Images）

賴男承認在網上購買藥劑和下藥，但友人完全不知情，法庭審理案件期間，首宗案件其中1名陪酒女因故過世，賴男向其餘3女賠償合共45萬新台幣（約11.4萬港元）達成和解，但藥劑犯強制性交罪、幫助犯乘機性交罪等4罪罪成，被判處有期徒刑4年10個月。

至於邱男及張男各自向女受人賠償20萬新台幣和36萬新台幣（約5萬和9.1萬港元）達成和解，2人同樣因乘機性交罪罪成，被判處2年有期徒刑，緩刑5年。

（綜合）