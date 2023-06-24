夫家要生仔！人妻連生6個女仲要繼續追仔　崩潰申離婚1原因遭駁回

嫁入重男輕女的家庭，連離婚都不能？內地1宗離婚案判決近日引起關注，湖南熊姓女子為丈夫生了6名女兒，但丈夫家庭極端重男輕女，要求她生到男嬰為止。女子後來離家出走，並入稟申請離婚，但法院駁回其申請，更頒下「家庭教育令」，法官認為她應負起照顧6名女兒的責任，而她提交的證據也無法證明夫妻關係已經破裂。判決在網上引起討論，網民驚訝稱「這個年代連離婚的自由都沒有了？」，又指法院完全未有考慮丈夫一直迫妻子生仔所帶來的壓力。



內地有人妻連生6個女兒，但丈夫家庭極端重男輕女，要求她生到仔為止。（示意圖／資料圖片）

該宗離婚申請早前在湖南省辰溪縣人民法院審理，法院在審理時發現，熊女於2019年10月離家出走後，一直未曾回家照顧6名女兒，更未支付過撫養費用，被指作為監護人對骨肉缺乏關心、教育和陪伴，在有能力的情況下未履行監護責任，理應關心女兒的心理健康、情感需求及學習過程。

主審法官覃夢思指，據《中華人民共和國家庭教育促進法》第14條、第17條、第49條規定，責令被告要積極學習家庭教育知識，承擔起家庭教育主體責任，切實履行監護職責、承擔對未成年子女撫養、教育和保護的義務，頒下「家庭教育令」。

基於原告和被告已育有6名女兒，而原告提交的證據不足以證明夫妻關係破裂，法官駁回離婚申請。該縣的家庭教育指導中心主任在庭後又約見了原告熊女，進行心理輔導和家庭教育指導，雖同情其遭遇，但指她仍要負起成年人的責任，好好教育子女。

判決在網上引起執議，網民明白法官是想維護家庭穩定，但卻未考慮到重男輕女、苛求生仔的丈夫，「分居多年也不算感情破裂嗎？」、「意思就是繼續待在男方家裡幫他們生兒子繼承皇位」、「這是什麼鬼邏輯？」、「這個年代連離婚的自由都沒有了？」。有留言認為按同樣道理，丈夫也應該要接受教育，又覺得如果解決到6名女兒的撫養問題，應該可以離婚。

（綜合）