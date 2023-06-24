衰！女生吃雪花冰斥有蟲要退款：太惡心　店方公開影片揭真相逆轉

這種誣蔑商家的行為太離譜也太心了！台灣有女生日前到刨冰店吃雪花冰，指發現冰中間有隻蟲，即時要求店家退款，當時店內有其他客人，職員沒多想就馬上退款。不過，店方後來覺得雪花冰不可能有完整的蟲，翻查閉路電視後揭逆轉真相，原來該女生用紙巾包了1隻蟲入，加進雪花冰裏自編自導自演，老闆氣得公開片段，直指如果沒錢，大可以請她吃1碗，而非用可恥方法吃霸王餐。有律師指該女子行為已違法，但店家暫未打算提告，只有望對方道歉。



店方公開CCTV片段，指女客人自己帶蟲子入店，以不當手段吃霸王餐。（fb影片截圖）

台媒報道，新北市有刨冰店上傳1段吃霸王餐的影片。事緣6月20日下午3時半，有女客人進入板橋某刨冰店，點了1碗150元台幣（約38港元）的花生雪花冰，吃剩一半時告訴店員裏面有蟲。

由於店內另有2組客人，店員未有時間查證，先問女生想更換還是退款，女生馬上說退款，「接着說不覺得冰裡面有蟲很惡心嗎…也太惡心了吧…」。店方後來覺得不對勁，老闆指店內冰品是刨下來的，不間斷刨不可能有蟲子，就算真的有蟲，也不會是完整的。

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翻查閉路電視發現，原來蟲是客人自己放上去，女客人在雪花冰吃到一半時從袋中拿出一陀紙巾，原來是用紙巾包住1隻蟲，她將蟲放入碗內，再用湯匙壓一壓，再拿盤子出去櫃台和店員理論。

老闆指，上傳閉路電視片段是希望其他店家注意這位小姐，別被她用骯髒手段騙錢，大呻近2、3年疫情令大家生意受重創，希望大家不要貪小便宜去吃霸王餐，「今天如果妳沒錢！告訴我、我可以請妳吃一碗。但這種行為真的很可恥很丟臉」。他又指如果女子還有良心，親身到店說句道歉就可以離開。

惡客吃霸王餐行為被網民鬧爆，「誰家的小孩，真的很可恥」、「人格只有150」、「這一定要告啊」，又揶揄她為何做得如此明目張膽，「難道她是不知道有一種叫監視器拍攝嗎？」。

台灣律師劉韋庭指，該客人行為已達反《刑法》339條詐欺得利罪，最高可判5年以下的有期徒刑。不過，老闆目前只希望當事人能道歉，不打算提告。

（綜合）