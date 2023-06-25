外傭被財仔追數　稱幫朋友借錢被走數　僱主決咁做：唔想財仔煩我

好外傭難尋，日前有僱主在網上發文，表示收到財務公司打電話到家中提醒外傭還錢，原來家中外傭向「財仔」前後共借了4.5萬元，但就聲稱是幫朋友借錢，不過朋友「走佬」沒有還錢，故財務公司致電討債。樓主感到傷心及不解，但因不想被財務公司「煩」，決定將幫她工作了7年的外傭辭退。



樓主發文指有財務公司打電話到她家中，提她外傭要準時還錢。（《金宵大廈2》劇照）

該名網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖訴苦，她表示外傭已在她家工作7年，一直表現不錯，但近日她突然收到財務公司打電話到她家中，提醒她外傭還錢，「今日收到財仔打電話嚟屋企溫馨提佢還錢」。

樓主透露，外傭向她解釋是幫朋友借錢，由於朋友正尋找新僱主，沒住處、沒錢，所以外傭以自己名義幫朋友兩度向財務公司借錢，共借了4.5萬元。沒想到那朋友得手後就消失不見，「潛咗水無幫佢還錢」，於是財務公司就打電話來催債。樓主直言「唔想財仔煩我」，於是決定辭退外傭，而外傭就表明不會回菲律賓，希望留港尋找新僱主。樓主在帖文中表示「希望最近搵緊工人的，唔會揀上佢」。

外傭稱是為了幫朋友才向財務公司借錢，但朋友之後就與她斷了聯絡，沒有還錢。（《金宵大廈2》劇照）

帖文引起網民熱議，有人表示「換僱主諗住債主搵佢唔到」、「博炒成功」、「我家1個做咗13年嘅姐姐，離職後財仔搵上門，原來佢哋興互相擔保同鄉借錢，以為咁樣就無事。搞到我一頭煙」。也有人提醒樓主要向財務公司表明已與外傭終止合約，避免對方上門討債，「同財仔講話佢無喺到做喇，叫佢哋唔好再打嚟」、「記得Fax返份終止合約過去，唔係上門就麻煩」。