人渣！遭夫迷暈找83男性侵　裝針孔鏡拍片　人妻染4種性病極悽慘

這個男人是人渣，行為令人髮指！法國1名人夫竟下藥迷暈妻子，於近10年期間找來至少83名陌生男子到家性侵妻子，並用針孔攝錄機拍下妻子被姦淫過程，然後收藏影片。妻子得知實情後情緒崩潰，更被診斷出罹患4種性病，目前已提出離婚，但她卻因事件患上抑鬱症，出現輕生傾向，情況極可憐。涉案男子已被捕，案件預計明年開審。



法國1名人夫於近10年期間不斷把妻子迷暈，更找來至少83名陌生男子到家性侵妻子。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，涉案人夫多明尼克（Dominique P）居於法國普羅旺斯（Provence）的卡龐特拉（Carpentras），他與妻子結婚50多年，育有3名已成年子女，目前靠養老金過活。

據報多明尼克在網上論壇聯繫陌生男子講出迷暈計劃，然後趁機把藥物混入妻子的晚餐，待她昏迷後，會邀請這些男子到家中性侵妻子。據報多米尼克在2011年至2020年間，最少找來83名陌生男子侵犯妻子，年齡介乎26歲至73歲，職業包括消防員、貨車司機、議員、銀行職員、獄警、市政人員等。其間多明尼克用針孔攝錄機拍下姦淫過程，然後收藏相關影片。

法國男子在網上論壇聯繫陌生男子講出迷暈計劃，然後趁機把藥物混入妻子的晚餐，待她昏迷後，會邀請這些男子到家中性侵妻子。（示意圖／gettyimages）

直至2020年，多米尼克在當地一家超市更衣室內偷拍女性被捕，警方調查時意外發現其妻子被迷暈性侵的影片，終於揭發事件。妻子得悉後情緒崩潰，回憶起自己過去時常感到疲倦和心不在焉，也出現婦科問題，接受檢查發現已感染4種性傳播疾病。

妻子向警方形容，多米尼克是「好人」且「善良有愛心」，曾提議「開放式關係」，但被她拒絕，因為她不喜歡被沒感覺的陌生人觸碰身體，沒想到丈夫卻作出了如此過份的行為。據報妻子已提出離婚，但因事件患上抑鬱症，甚至出現輕生傾向，情況令人憂心。

據報妻子已提出離婚，但因事件患上抑鬱症，出現輕生傾向，情況令人憂心。（示意圖／gettyimages）

警方至今已確認51名男子身分，他們被控性侵等罪，全案預計明年審判，多明尼克可能面臨最高20年有期徒刑。據報多米尼克供稱，他仍然深愛妻子，「她是我的初戀，是一生中唯一的愛人」，還稱妻子為「聖人」。