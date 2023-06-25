兒童公園內激戰？遺內褲、6個已用安全套相瘋傳嚇呆網民　地點是…

兒童公園成為「激戰」現場？本港網絡近日瘋傳1張相片，見到公園內的兒童遊樂設施上遺下一大堆垃圾，當中竟然包括粉紅色內褲及最少6個已用過的安全套等。相片惹來網民熱議，直指現場「戰況激烈」、「武林大亂鬥現場？」、「都走得幾趕急下喎」；也有網民把照片變成「找錯處遊戲」，紛紛細數相中到底有多少個安全套。

翻查資料，該相片其實早於2021年已在台灣網上群組流傳，地點相信是台灣某處兒童公園，而非香港。



本港網絡近日瘋傳1張相片，見到公園內的兒童遊樂設施上遺下一大堆垃圾，當中竟然包括粉紅色內褲及最少6個已用過的安全套等。（網上圖片）

本港網上群組、討論區近日瘋傳1張相片，見到某處兒童公園遊樂設施上遺下大堆垃圾，仔細一看竟是「18禁」現場，當中包括1條疑似女裝粉紅色內褲，以及多個已拆封安全套包裝盒、包裝袋，有網民指最少6個安全套似曾經使用。現場另留下1隻拖鞋，未知「主人」是否離開時太匆忙，連鞋子都忘了穿。

網民看過相片質疑是否性交現場，真指「安全意識太高了吧？」、「應該開通頂」、「戰況激烈」、「武林大亂鬥現場？」、「都走得幾趕急下喎」。也有網民直呼「惡心」，「我只想知道是哪個公園，也太惡心了吧」、「髒死了，兒童玩樂的地方被用這樣」、

網民把照片變成「找錯處遊戲」，想找出照片中被遺棄安全套數量，目測至少有6個。（網上圖片）

另有網民「錯重點」，把照片變成「找錯處遊戲」，想找出照片中被遺棄安全套數量，不少人稱找到6個，但亦有人指發現8個，未有一致答案，亦有網民稱數到疲累，「瞓醒再數」。

另外，由於該設施上有一個個圓孔，網民即時聯想到發生在藍田的「活塞男」事件，事發為2008年8月6日，1名男子在三號強風訊號生效期間到藍田公園做運動，當他坐在有圓孔的鐵板上做仰臥起坐時，竟把陽具插入鐵板圓孔自慰，但陽具其後被套着「無法自拔」，最終報警求助，由消防等救援人員到場解救，但因怕動作太大傷及其下體，救援人員要將鐵板拆除，男子「連人帶板」送院搶救，最終幸無大礙。由於事件過於奇情，結果「揚威國際」，吸引多家國際媒體轉載報道，多年來不斷被網民重提。

翻查資料，該相片早於2021年已在台灣網上群組流傳，至近日本港網絡轉載「翻炒」，而地點相信是台灣某處兒童公園，而非香港。