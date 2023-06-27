超市MMA！4男女連環拳混戰　打到「走光」露胸圍　放低BB更加兇狠

【MMA】澳洲1間超市早前上演男女顧客混戰，其中有女子被拉扯到「走光」露出黑色胸圍，另有女子放下抱着的「BB」後加入戰團，出手相當兇狠。混戰期間超市貨架、旁邊貨物被掃至散落一地，現場工作人員試圖驅散打鬥顧客，場面極度混亂。超市大混戰影片事後在網絡瘋傳，當地警方正調查事件。



澳洲1間超市上演男女顧客大混戰。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於6月初，地點為澳洲新南威爾斯省譚沃思乃1間超市。網上流傳影片長逾1分鐘，一開始就見到1名穿黑色長褲女子正與穿白色上衣女子互相揮連環拳打頭纏鬥，白衣女更被拉扯上衣至「走光」，露出黑色胸圍。

第一回合：摩打連環拳打到「走光」▼▼▼

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之後有脫掉拖鞋的赤腳男加入混戰，但隨即有穿露肩黑衣女子出現，把手上的BB交給旁邊女子後，衝上前壓制赤腳男，以「摩打拳法」怒打赤腳男致對方無法還手。其間有男顧客嘗試阻止，一直高呼「STOP（停止）」但未能成功。

第二回合：窄巷激戰掃冧貨品▼▼▼

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這時黑褲女與白色女拉扯打到入貨架窄巷，露肩黑衣女及赤腳男亦追入，其中赤腳男與黑褲女扭打時把超市貨架、旁邊貨物掃至散落一地。這時多名超市工作人員上前驅散打鬥顧客，場面稍稍平靜，但黑褲女仍在與赤腳男隔空對罵。

黑褲女與赤腳男隔空對罵。（影片截圖）

影片在網絡廣傳，當地警方已介入調查，初步指這群顧客因口角觸發衝突，呼籲目擊者或知情人士聯絡警方跟進。