人渣！女子遭下藥迷姦　腦缺氧慘變植物人　淫狼拒認罪咁判刑惹議

人渣！台灣一華姓的士司機6年前借住女友人家，卻竟然「狼性」大發下藥迷暈女友人性侵；女友人被迷姦後出現心肌梗塞，送院雖然撿回一命，但慘變植物人，生活無法自理。案件一審時，華男被判8年10個月徒刑；他不服上訴，二審被加重刑期至10年。最高法院近日駁回上訴定讞。



台灣一華姓的士司機6年前借住女友人家，卻竟然「狼性」大發下藥迷暈女友人性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台媒報道，事發2017年7月，華男借住女友人家時，趁機會向女友人使用安眠藥，待女友人昏睡後，華男便性侵對方。

完事後，華男發覺女友人情況有異，於是立即把女友人送院。女友人到醫院前一度心跳停止，急救後雖然撿回一命，卻因缺血性腦病變併發癲癇，四肢無力生活無法自理，變成植物人。

女友人被迷姦後一度心跳停止，變成植物人。（示意圖／gettyimages）

華男事後被依藥劑強制性交致重傷害罪起訴。一審新北地院審理時，華男承認與女友人發生性關係，但否認下藥，惟審議認為華男手段惡劣，且未與女友人達成和解，判8年10個月徒刑。

華男堅稱自己沒有下藥，更反口否認性交，指自己只「摸」了女友人，「還沒開始（性行為）」就發現情況有異。不過二審高等法院依女友人體內驗出安眠藥成份、測謊鑑定呈現不實反應等事證，認定華男確有下藥性侵，批評華男為滿足個人私慾下藥性侵女友人，且至今未達成和解又否認控罪，決定加重刑期至10年。

華男不服再提上訴，最高法院近日駁回上訴定讞。