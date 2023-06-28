香港迪士尼MMA！內地客互毆拳拳打頭　男職員瞓身1招KO阻激鬥

【迪士尼／MMA】迪士尼樂園是童話式的夢幻遊樂場，竟變成格鬥現場？本港網絡瘋傳1段「香港迪士尼MMA」影片，該影片據稱來自小紅書用戶，拍攝到一群疑似內地旅客在香港迪士尼樂園小小世界外爭執，其中2名黑衣男子互相揮拳毆鬥，甚至出拳打頭和「起飛腳」，另2名女子則努力拉開2人但不成功。現場男工作人員見狀即急步跑至2名黑衣男中間，在拳來腳往下如拳證般制止激鬥，終成功將雙方分隔。

影片引來網民熱議，不少人批評相關男子的打鬥行為摧毀樂園的夢幻氣氛，「可唔可以永久禁止打架鬧事的人入場？」。也有大批網民激讚工作人員奮身力阻打鬥，「CM（Cast Member，即「演藝人員」）好英勇」、「要嘉許CM」、「本月最佳員工」。



本港網絡瘋傳一段「香港迪士尼MMA」影片。 （影片截圖）

「香港迪士尼MMA」影片長22秒，先於內地社交平台「小紅書」以「港迪一幕…」為題發布，之後被網民轉載至本港Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」，因而引起網民關注。

影片甫開始就見到4名男女走在一起，當中2名男子均身穿黑衣、黑褲，其中1人穿黑鞋（下稱「A男」），另1人則穿白波鞋（下稱「B男」），只見A男起跳發力，揮連環拳打B男頭部，並以普通話責罵對方。B男頭部中拳後連連後退，退到邊位時開始揮拳還拳，雙方攻守互換，旁邊2名女子則努力拉開2男子，但未能成功。

第一回合：2名黑衣男互毆打頭▼▼▼

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4名男女纏鬥期間，在遠方的男工作人員見狀即急步衝上來，並走入打鬥中央試圖分開雙方。不過2名黑衣男未有停手，繼續揮拳、「起飛腳」激鬥，站在中央的工作人員亦不幸遭殃，然而仍毋懼拳來腳往，盡全力用身體阻擋，終於成功分開雙方，並在場勸導。

第二回合：男工作人員施「鐵布衫」勸交▼▼▼

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影片至此結束，未知後續情況。而雙方打鬥期間，背景一直播放《世界真細小》音樂，配合拳來腳往環境，相映成趣。

網民看過影片都批評相關男子的打鬥行為離譜，「可唔可以永久禁止打架鬧事的人入場」、「自己出園打飽佢，唔好再阻住迪士尼」、「迪士尼樂園真係愈黎愈奇妙…」。也有網民認為背景音樂《世界真細小》十分配合場景，笑言「贈興咁，好有花生feel」、「加埋BGM，真好睇」、「背景音樂好正」。

另有大批網民激讚演藝人員做法夠決斷，「個CM幾勇，勁過普通保安」、「CM好英勇」、「要嘉許CM」、「CM不懼風險，盡做本分」、「辛苦了CM哥哥」、「要盼最佳員工獎畀佢」。不過亦有網民提醒，「CM哥哥下次唔好企中間用身擋，真係好危險…」。