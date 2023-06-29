露腿港女餐廳被偷拍　後生仔斷正求饒：讀書壓力太大　後續更驚人

又有變態偷拍狂！有港女近日於餐廳用餐時，發現被鄰座年輕男子用手機偷拍腿部，她質問下男子承認偷拍，不斷說「對唔住」求饒，聲稱因「讀書壓力太大」而犯事，他即場刪除偷拍該港女的照片，但被港女揭發其手機內藏有過萬張偷拍他人的照片。不過，該港女事後並無報警，稱「因為見佢仲細個」，只於社交平台公開偷拍罪證和男子容貌，事件引來網民熱議。



有港女近日於餐廳用餐時，發現被鄰座年輕男子用手機偷拍腿部。（Instagram圖片）

該港女於Instagram限時動態公開被偷拍一事，並被他人轉載至連登討論區，以「又有港女俾人偷拍」為題發文，樓主於帖文寫道「邊位巴打咁猖狂」。從限時動態影片可見，當日該港女穿着短裙或短褲，露出大腿及小腿，她於餐廳坐下時，發現鄰座年輕男子於桌底有所動作，將手機鏡頭對着她的方向，角度剛好拍攝到其腿部，讓她懷疑對方是否正偷拍，於是她反偷拍對方此行為，並於動態問道「大家覺得佢喺度做緊咩？已經兩三次呢個動作」。男子其後若無其事地從桌底抬起手至桌面滑動手機，假裝沒事發生。

港女不恥男子行為，於店外英勇截停對方質問，確認真的被偷拍後，要求男子道歉。港女拍下男子容貌和當日衣着，男子說了聲「對唔住」，港女嚴正地命令「你講多次呀」，男子就範說「對唔住，對唔住」，港女再喝令「你講多次」，男子續說「對唔住呀」。港女於動態用文字補充道，男子稱「對唔住，我真係讀書壓力太大」。

隨後男子聲稱已刪除偷拍該港女的照片，「你嗰啲我已經del咗㗎啦」，港女質問「咩話？」，男子重複回應「唔係㗎嗰啲嗰啲，你嗰啲我已經del咗㗎啦」，港女不滿要求，「你del埋其他（嗰啲）」，動態文字補充道「佢個album成萬張偷拍（照片）」。

港女公開被偷拍時向朋友訴說的訊息，直言「黑仔，好想喊，佢再影我就真係鬧了，好驚誤會人」。不過她說最後沒有報警，「因為見佢仲細個」，只於Instagram公開事件，「好想俾佢身邊嘅同學知道佢係咁黐線」。

網民紛紛批評偷拍男子行為變態，「真心唔明咁樣拍有咩好睇」、「個男仔好眉好貌做啲咁嘅嘢」、「呢啲真係病態，要睇心理醫生」、「條X樣十級變態，俾人周到仲要唔捨得delete舊嗰啲偷拍」、「條仔真係執返身彩，要報（警）一定入硬」、「成萬張（相），逐單告都有排坐」、「如果真係有成萬張咁肯定係慣犯」。有網民擔心，「Del完可以喺垃圾桶搵返」、「可能upload晒上cloud啦，就咁delete手機album無用，又俾條友過到骨」。