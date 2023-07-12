開心購物節│百佳1分鐘免費掃貨　精選11件必搶貨　登記01 App報名

【香港開心購物節／優惠／禮遇／百佳1分鐘掃貨／必搶貨品攻略】香港零售管理協會舉辦的「香港開心購物節」，7至8月期間舉行，提供總值達15億元獎品及折扣優惠，當中最吸引網民討論的項目之一，是百佳（PARKnSHOP）體驗式遊戲，參加並獲選的幸運兒，將可猶如電視劇情節一樣，走入超市「推車仔」1分鐘免費掃貨。

做足準備一定無錯！想參加的人士，記得登記成為《香港01》App會員，即可於7月14日起參加活動，未到報名日，有興趣人士不妨諗定掃貨目標，本文精選出11件百佳必搶貨品，以及10件「咪掃」貨品，讓大家「掃！全力掃」！



參加「百佳1分鐘掃貨」要做足準備。（劇集《換樂無窮》劇照）

為響應「香港開心購物節」，百佳將送出6份「1分鐘內任意選購貨品」獎，只要於2023年7月14日至27日，在百佳、《香港01》App或香港零售管理協會平台上載購物單據，並回答「您最喜歡百佳的原因」，即有機會參加活動。

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成功取得「入場券」，就要上「正場」了！「1分鐘」時間有限，到底要掃走哪些貨品才能「賺到盡」呢？以下盤點11件百佳必搶貨品，以及10件可免則免貨品，讓大家「掃」得更盡興。

11件必搶 + 10件不必搶貨品▼▼▼