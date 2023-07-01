網傳港大宿舍疑爆欺凌　宿生慘遭逼聞腳掌拖鞋　閉嘴擰頭仍被壓制

校園欺凌對受害人的影響深遠，無奈卻一直禁之不絕。最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上，又有人拿出拖鞋強迫該名男生聞。照片中亦可見被壓制的男生一直緊緊閉着嘴，又試圖轉過頭躲開被拿到面前的拖鞋。有網民其後指出事發於香港大學的宿舍，紛紛表示應嚴懲欺凌者。《香港01》正就事件向港大查詢。



最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上。（連登討論區）

有網民日前於連登討論區以「港大hall疑再現欺凌 強迫堂友聞臭腳拖鞋」為題發文，並上傳數張影片的截圖，表示拍攝者自行將影片分享至社交平台，以致事件被曝光，而據截圖顯示，赤膊的男事主在一宿舍內被至少4名男生壓制，其中有人緊捉其雙手，有人則按着他的頭部。

男事主動彈不得，1名身穿酒紅色上衣的男生則提起右腳，並將自己腳掌放到事主的臉上。至於其餘數張截圖，亦顯示有人強迫男事主聞拖鞋，事主狀甚痛苦，更一直緊緊閉着嘴，一度試圖轉過頭避開拖鞋。

帖文引來大批網民討論，並認出拍攝地點應為香港大學內賽馬會第二學生村（二村）的孫志新堂，紛紛表示要找出照片中疑似欺凌者的真實身份，「呢啲唔理人consent嘅欺凌行為，放落社會咪侵犯人嘅罪惡，放喺政府咪專權，從小唔重視個體感受」、「都2023，仲有呢啲濕X仙制」、「欺凌同玩係兩樣嘢喎，同埋其實有咩好玩？」、「俾幾條友夾實去聞拖鞋，有咩娛樂性質？本身件事係嘔心，你會唔會平時聞人哋對拖鞋當娛樂？」、「嗰班垃圾、欺凌你嘅人一定有報應」、「被欺凌者分分鐘成世陰影，但欺凌者往往鍾意用一個玩字去概括」。