西環驚現迷魂黨？男子走近借錢仲咁做更恐怖　港女嚇到即走：好驚

西環出現迷魂黨？有港女於網上發文表示，日前在西環寶翠閣順豐站取件時，遇到一名約1.75米高內地男子稱自己來港後賭輸了「百家樂」，身上沒錢，問她可否幫忙「前面碌啲嘢」，並強調自己並非「騙人」，「其間佢（男子）講嘢好細聲，仲會周圍望，會哄到好前咁引你聽清楚啲，所以都幾驚……」，她於是即時拒絕並離開。

帖文引來網民熱議，不少人指出是疑似迷魂黨慣用手法，提醒「保持距離，小心迷魂黨」、「騙徒嘅手法層出不窮」；也有多名街坊網民稱曾遇過類似情況，「應都無應佢，佢仲一路追住我」、「好恐怖」。樓主其後更新帖文表示，「好多人睇完呢個post都有提醒有迷魂黨，以近距離噴霧形式咁去偷襲，所以大家都要再小心啲保持距離」。



有港女於網上發文表示，日前在西環遇到一名內地男子問她可否幫忙「前面碌啲嘢」，她聽到對方有意借錢後即時拒絕並離開。（《940920》劇照）

該港女於Facebook群組「西環變幻時」發文表示，她上周五（6月30日）帶着小朋友在西環寶翠園走到寶翠閣順豐站取件，突然有一名「拎住夾胳肋底嗰啲皮革袋」、約1.75米高內地男子走近，問她是否懂聽普通話，樓主回應「識」後便開始「出招」。

樓主憶述，男子聲稱自己剛剛來港「輸咗百家樂」，又說「老婆仔女落緊嚟，身上無晒錢」，問她可否幫忙「前面碌啲嘢」，「話知佢一個大男人無啦啦咁問好唐突 ，仲話自己唔係呃人，之後留返聯絡電話之後畀返錢我」。

樓主在西環寶翠園走到寶翠閣順豐站取件時，遇到該男子。（資料圖片）

除了「借錢」，樓主表示男子還有更可疑舉動，「其間佢講嘢好細聲，仲會周圍望，會哄到好前咁引你聽清楚啲，所以都幾驚……」。於是她當場拒絕男子要求，「即刻拖實小朋友就走咗」。

帖文引來網民熱議，不少人指出是疑似迷魂黨慣用手法，「保持距離，小心迷魂黨」、「哄到好近小心佢三隻手偷緊你銀包」、「騙徒嘅手法層出不窮」、「好恐怖」、「澳門輸百家樂，坐船到上環再來西環才問人借錢？」。

也有多名網民指遇過相同情況，「啱啱睇完呢個po就喺山道遇到啦，應都無應佢，佢仲一路追住我」、「好耐之前我遇過，我講幾句覺得唔對路就開始講韓文扮唔明英文同中文」、「100%呃人，十幾年前大陸遇過，對白八成似，畀埋卡片我話會還，心軟畀咗啲人仔佢，無回頭」。

樓主之後更新帖文說，「好多人睇完呢個post都有提醒有迷魂黨，以近距離噴霧形式咁去偷襲，所以大家都要再小心啲保持距離」。（《迷魂之密室逃脫》劇照）

樓主之後更新帖文說，「好多人睇完呢個post都有提醒有迷魂黨，以近距離噴霧形式咁去偷襲，所以大家都要再小心啲保持距離」。有網民感謝樓主分享提醒，但亦有網民認為可能只是「借錢」，毋須過分擔憂。