阿女屙白色寄生蟲　港媽揭外傭一壞習慣致交叉感染：應唔應該炒？

生熟食物要分開處理是常識吧？有港媽近日發文，指發現女兒排出白色寄生蟲，求醫後懷疑是吃了未熟生豬肉所致。她認定事件「罪魁禍首」是家中外傭，指對方常常將小朋友的餐具放在處理生豬肉的砧板上，而且平日衛生習慣一般，烹煮食物也不時出時未煮熟的情況，因而猶豫是否該解僱對方。不少網民看過帖文也一致勸港媽「即炒」，直言家人健康應是最重要的考慮因素，如外傭屢勸不聽便「留不得」。



港媽發現女兒排出白色寄生蟲，認定事件「罪魁禍首」是家中外傭，指對方常常將小朋友的餐具放在處理生豬肉的砧板上，而且平日衛生習慣一般，猶豫應該解僱對方。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

「請問大家會唔會留呢個工人？」該名港媽日前於facebook群組發文，指新聘請的外傭到家工作約2個月，「表現一直麻麻，好唔衛生。根本就係一個求其同埋俹簁嘅人」。上周五（30日），她獲外傭告知，指發現大女於周三（28日）排出1條白色寄生蟲，「星期五先同我講，因為佢話佢唔記得！」。

港媽於急急帶女兒求醫，「醫生話佢冇藥，一定要喺醫院度排急症」。她其後詢問醫生寄生蟲的可能來源，「佢問我小朋友係咪唔喺香港住，話香港好少有，通常係啲落後嘅地方，同埋多數係食咗生嘅豬肉」。後來到了急症室，醫生處理時更以女兒作為病例，「仲叫啲護士過嚟研究吓下大家學下嘢，因為香港真係冇」。

安頓女兒後，港媽回想事件，懷疑「罪魁禍首」是外傭，指曾揭發對方將子女的餐具放於生肉砧板上，「試過捉過佢喺切生肉嘅砧板，上面放小朋友夾熟食嘅夾同埋鉸剪喺上面，側邊仲見到兩嚿生豬肉。同佢講，佢話冇，要我拎個砧板畀佢睇，先至話用水洗過」。

港媽指外傭的壞習慣屢勸不改，而且經常未有煮熟食物，加上個人衛生狀況欠佳，質疑種種行為間接令女兒「蟲從口入」。（《金宵大廈2》劇照）

港媽指外傭的壞習慣屢勸不改，而且經常未有煮熟食物，加上個人衛生狀況欠佳，質疑種種行為間接令女兒「蟲從口入」，「其實我成日都提佢唔可以同啲生肉交叉感染，次次都唔聽」。她事後指，不知應否因女兒「生蟲」而解僱外傭，但擔心日後或會案件重演，「我唔知道應唔應該炒佢。佢喺菲律賓係斬豬肉，佢話佢小朋友從來都未試過有呢啲，但係佢鄰居有，有時仲會喺個眼同埋個鼻度爬出嚟」。

不少網民看過帖文也直呼誇張，指港媽聘請的外傭衛生情況惡劣，已嚴重影響家人健康，因此絕對「留不得」，「咁都仲唔炒，咁唔衛生。下次整獲再大件事啲嘅就後悔喇」、「我接受唔到衞生咁差，蟲都出現埋，我會請過新的」。亦有人指外傭發現寄生蟲後2日才通知港媽，反映她不但缺乏衛生意識，更有機會刻意隱瞞，「今次佢隔2日先同你講，唔保證下次會唔會同你講，衛生咁差，梗係炒喇！」

有家長則分享慘痛經歷，勸港媽將家人健康放於首位，「我小朋友就係姐姐唔衞生，生熟交叉感染而令佢大腸桿菌誘發川崎症，心臟受損過，有時食咗生嘢唔係肚痾咁少事，可能影響深遠。作為父母寧願唔要呢個工人，自己辛苦啲賺少啲一排，都唔好拎小朋友同埋大人健康冒險」、「關乎小朋友健康的事唔可以讓步」。