腎病父要求捐腎　超重學護患高血壓稱健康差　唔想捐腎獲網民力撐

父母患病，子女當然擔心，但1名體重過重兼有高血壓的學護表示，父親飽受腎臟衰竭之苦，希望他可以捐腎。樓主憶述父親一直偏愛哥哥，甚至嘲笑他超重，目前自己仍然需要照顧1名年幼孩子，最重要的是自問自己健康並非處於最佳狀況，所以極不願意捐腎給父親。網民紛紛支持樓主的決定，認為他毋須受到情緒勒索，如果健康欠佳，的確切勿強逼自己捐腎。



樓主稱父親是糖尿病患者，由於有慢性腎臟病，其腎臟正在衰竭，醫生建議洗腎。（《魷魚遊戲》劇照）

31歲樓主在「Reddit討論區」發文指，在成長過程中，父親總是表現出對兄長的偏愛，而且嘲笑他有超重問題，令他覺得爸爸並非是好父親。最近樓主仍然超重，甚至患有高血壓，但他沒有告知其他人，只是默默修讀護士課程和照顧自己1名年幼孩子。

樓主稱父親是糖尿病患者，由於有慢性腎臟病，其腎臟正在衰竭，醫生建議洗腎，令到父親感到擔心。母親和樓主其他3名兄弟姐妹盡一切所能支持父親，甚至有人要求樓主進行測試，以便捐出腎臟。

當樓主致電給父親查問情況時，他直接問樓主是否會捐腎，逼得他只能無奈回答會確保提供1個合適腎臟。（《魷魚遊戲》劇照）

雖然不想父親病逝，但樓主真的不想捐腎，一來目前他並非處於最佳健康狀況，估計自己未來都會有健康問題；二來父親對待自己一般；三來還想親自撫養孩子成人，所以一直沒有提過自己會進行檢查。

家人都留意到樓主沒有提出會進行腎臟檢查，有一日當樓主致電給父親查問情況時，他直接問樓主是否會捐腎，逼得他只能無奈回答會確保提供1個合適腎臟，但樓主在帖文強調「捐腎者需要良好健康」，但認為自己目前健康狀況一般。

大部分網民都支持樓主，認為無人可以強逼另他人捐腎，包括父母。（資料圖片）

帖文引來網民討論，大部分意見都支持樓主，認為無人可以強逼他人捐腎，包括父母，亦有人提議樓主可以先進行測試，再向醫生道出憂慮，相信醫生評估樓主健康狀況，就能得出合理建議。

（Reddit討論區）