女同事M到休息　港男要分擔工作怒問：公平咩？　1句掀男女罵戰

【職場熱話】女生飽受月經之苦，男生明白多少？有港男於網上投稿大呻，指女同事每次一句「M（月經）到」，就會伏在枱上說「下午要休息」，工作則留給他處理，讓他不滿問：「公平咩？」

然而帖文引來男女網民「世界大戰」，有女網民認為男人不明白女性月經辛苦之處，「我以前試過M痛到頭暈眼花+嘔，你哋啲男人又點會明女人之苦」、「人哋唔舒服肯返工已經好好」、「你試下做女人體驗下囉！」，並建議公司應增設「月經假」；但有男網民反駁「身體差，自己攞sick leave（病假）扣人工囉」、「係要體諒，但唔應該要同事做埋自己工作」、「我做埋妳嗰份，妳係咪分返嗰幾日糧畀我先？唔好輸打贏要好唔好？」。



有港男於網上投稿大呻，指女同事每次1句「M（月經）到」，就會伏在枱上說「下午要休息」，工作則留給他處理，讓他不滿問：「公平咩？」（資料圖片）

該港男打工仔向facebook專頁「奴工處」投稿，指其女同事「一句M到，就伏喺枱度話下午要休息，乜都係我做」，而且每個月「總有2、3日係咁」，質疑：「公平咩？」

樓主投稿大呻女同事因來月經要休息，把工作都塞給他，因而認為不公平。（《大叔的愛》劇照）

帖文隨即引來男女網民罵戰。有女網民批評男人不明白女性月經辛苦之處，「有啲女人身體本身差，M到係可以辛苦足四，五日㗎，同埋你估人地好想咁㗎」、「我以前試過M痛到頭暈眼花+嘔，你哋啲男人又點會明女人之苦」、「人哋唔舒服肯返工已經好好，男人係唔會明突如其來嘅唔舒服係點，不過睇到樓主份人大概點」、「你試下做女人體驗下囉！」，

不過有男網民反駁，「係要體諒、但唔應該要同事做埋自己工作」、「身體差，自己攞sick leave扣人工囉」、「身體質素都係工作能力之一，冇能力咪扣人工。自己出住糧，嘢就人哋做，人哋更加唔想」、「痛咪請假囉，明明係唔想蝕畀公司，都可以講到要人體諒」、「我做埋妳嗰份，妳係咪分返嗰幾日糧畀我先？唔好輸打贏要好唔好？」。

有女網民認為公司應增設「月經假」，方便女性應對生理期不適。（《我要準時下班》劇照）

另有女網民認為公司應增設「月經假」，方便女性應對生理期不適，「其實公司應該要有月經假，咁女同事就可以好好休息，而家被迫返工，就算佢唔休息照工作，效率都係差」、「只要公司有生理假就可以解決問題」。有男網民反問「咁係咪按比例扣人工呀？」、「原來攞到特權就為之公平」，惟有女網民表示，「你要咁公平就去一間全男人公司做嘢，扣唔扣錢關你X事？」、「啲人隔個鐘去煙break又點計？」。