外傭無睇實BB致手指誤伸吸塵機　傷口脫皮恐怖　網民質疑受傷原因

不少父母忙於工作，需依賴外傭幫忙照顧子女。有本地媽媽聘請外傭照顧家中年幼孩子，沒料外傭姐姐未有小心看顧，孩子的小手指被指「吸入吸塵機」而嚴重受傷，最離譜是事發後逾一小時外傭才通知僱主，令媽媽心痛又氣憤，網上圖文並茂炮轟，問網民應如何處理。網民認為該外傭「必炒」，但當務之急是帶孩子看醫生，又有人看到傷口後大感疑惑，質疑外傭對孩子傷勢是否有所隱瞞。



(facebook外傭傭主必看新聞訊息群組圖片)

有媽媽日前在facebook群組發文，指家中外傭「冇睇住BB，俾佢玩吸塵機吸咗隻手指入去搞成咁」，狠批外傭事發後隔一小時才通知丈夫，怒極的她拍下傷口照放上網，直問該如何處理。

遲一小時外傭才通知僱主

從照片中孩子小手評估，傷者應不大於3歲，傷口位於其無名指側，一大塊表皮消失，雖未有出血但現出內部白色皮肉，看來十分恐怖。

不少網民與媽媽一樣大感心痛，鬧爆姐姐疏忽照顧，留言指「陰公，無咗忽肉，一定好痛」，叫媽媽「處理孩子先再處理個姐姐」，盡快帶孩子看醫生，擔心會出現細菌感染。

有醒目網民提媽媽要與涉事姐姐同行，在醫院時順道報警，方便警方查問事發情況亦避免姐姐逃逸，大家都一致認為涉事姐姐未有看管好致孩子嚴重受傷，屬不能原諒「必炒」，如家中有閉路電視，更可用以作為證據。

不少網民鬧爆姐姐疏忽照顧，又質疑她有所隱瞞，認為媽媽需向醫生深入了解。（《金宵大廈2》劇照）

媽媽報平安稱要每日洗傷口

傷口照片亦引起網民熱烈討論，不少人從傷口評估，都不相信是吸塵機所致，認為似被熱水燙傷或觸摸燙斗後起水泡再被撕走表皮，質疑外傭姐姐有所隱瞞，認為媽媽需向醫生深入了解。

就網民對傷勢的質疑，發帖媽媽其後確認孩子是真的把手指吸入吸塵機致傷，她又報平安指孩子看醫生後已返家休息，「好彩今次冇見骨，當然要每日洗傷口啦」，但就未有交代如何處理涉事外傭。

急症室專科醫生鍾浩然表示，從網上的傷勢照片所見，涉事孩子的傷口應不算很嚴重，主要是扯起了手指表皮，如有需要可為孩子處方止痛藥，如擔心傷口感染，亦可考慮服用抗生素，相信每日清洗傷口，好好照顧下會慢慢康復。