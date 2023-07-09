驚揭丈夫出軌　人妻約炮10多個小鮮肉報復　下場卻悲慘：很害怕…

報復丈夫出軌，換來的卻仍是空虛。台灣有人妻意外發現丈夫疑「出軌」婚外情，於是上網「約炮」大嚐「小鮮肉」報復，數量達十多個，然而她仍是感到空虛，「起初我沉浸在這個歡愉的時刻，但我回家時依然面對冰冷的他（丈夫），夜晚寂寞感到害怕，也經常哭泣」，其「固定床伴」更提出1個要求，令她感到害怕。



報復丈夫出軌，換來的卻仍是空虛。（示意圖／gettyimages）

台灣性健康顧問鄭義鑫分享事件，指人妻「樂萱」1年多前無意中發現丈夫的一張酒店發票，驚覺丈夫疑似「出軌」，不過她沒有打草驚蛇，選擇裝作無事，「我不知我該怎麼辦，我怕揭開了這個底線，爭執後會真的失去他」。

樂萱又說，她與丈夫互動也很「冰冷」，已很久沒有擁抱、聊天及性愛，形容丈夫只有工作和自己的娛樂，「像極了單身漢，剛結婚時我們也會吵架，但現在看來至少那時候還有互動」。

樂萱又說，她與丈夫互動也很「冰冷」，已很久沒有擁抱、聊天及性愛，形容丈夫只有工作和自己的娛樂。（示意圖／gettyimages）

於是為了報復丈夫「出軌」，以及解決性愛慾望，樂萱開始上網「約炮」尋找性伴侶，「人數有十幾個，他們都比我年輕，花招很多，但有些人很快就結束，有些人則可以紓解我渴求的慾望」。

樂萱表示，起初沉浸在這個歡愉時刻，然而回家時依然要面對冰冷的丈夫，「夜晚寂寞到害怕，也經常哭泣」。除此以外，樂萱提到目前有一個固定「床伴」，惟對方最近提出想跟她交往，令她感到害怕，「我回絕了，我開始怕他會騷擾我，當初說好只有肉體關係，我是有家庭的人……」。

樂萱表示，起初沉浸在這個歡愉時刻，然而回家時依然要面對冰冷的丈件，「夜晚寂寞到害怕，也經常哭泣」。（示意圖／gettyimages）

樂萱續稱，由於一直沒有與丈夫「互動」，所以丈夫未有發現，但明言「如果他知道了，那又如何？」。鄭義鑫則補充，無論最後結果是什麼，都希望樂萱能有決心堅持下去，讓結果朝向合適發展，「讓雙方的傷害降到最低，重新看見自己在婚姻生活中真實的需求，以及解決性的問題」。

該事件於2018年已流傳，至近日被「翻炒」，再惹來網民熱議。