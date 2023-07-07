大馬「真人版娜美」周甄娜狂吸千萬粉　火辣寫真集開賣1日即奪冠

「真人版娜美」周甄娜有著傲人的雙峰和不科學的螞蟻腰，吸引千萬名粉絲追蹤。



近日她首推個人電子寫真書《甄心為你：周甄娜數位寫真》，凡購買還隨書附贈8支側拍花絮影片，開賣不到1天就獲平台冠軍。

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大馬正妹周甄娜特別挑選生日當日，首次發行個人數位寫真書，由知名攝影師達文西親自掌鏡。

甜美、性感、休閒風一次滿足，每種風格都能凸顯周甄娜前凸後翹的好身材，張張引人遐想，讓不少網友鼻血直流。

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為了這次的寫真，周甄娜特地赴台拍攝取景，她在臉書表示，自己是第一次來到宜蘭，當地民宿非常適合拍照和旅遊、台灣人很熱情善良、各式各樣的美食也超讚，直呼下次一定要再去玩。

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