水中甩比堅尼！男生幫女友綁帶　做錯1動作成件漂走　下場是…

在公眾地方玩水，泳衣突然鬆掉漂走，真的超尷尬，「想搵窿捐」！台灣有男生於討論區發文表示，趁着暑假與女友及一些朋友去玩水，女友請他幫忙繫比堅尼綁帶，他當時很天真地想「綁太緊會勒到不舒服，所以我就沒有綁得很死」。結果女友剛下水不久，整件比堅尼就鬆開漂走，女友只能抱着胸部驚呼，大叫其名字，他當下感到超抱歉，直言「無法想像她當時的陰影面積」。



台灣有男生幫女友綁比堅尼帶時沒綁緊，結果令女友剛下水不久，整件比堅尼就鬆脫漂走。（《八星抱喜》劇照）

該男生於Dcard討論區以「我對不起女友」為題發文表示，當天女友穿着有綁帶的比堅尼去玩水，女友請他幫忙打蝴蝶結，他當時很天真地想「綁太緊會勒到不舒服，所以我就沒有綁得很死」。沒料到女友剛下水不久，背後的蝴蝶結就突然鬆開，女友大聲尖叫，「下一秒看到比基尼漂在水上，女友在水裏抱着胸部，叫我趕快過去幫她綁好」。

男生續說，再下一秒，「（女友）脖子後面的蝴蝶結也鬆掉了，整件比基尼直接漂走，女友就一直叫我的名字」。男生指，當時覺得很對不起女友，「無法想像她當時的陰影面積」，只能瘋狂道歉，女友大罵他「你這個變態」及很笨。

男生表示，女友後來教曉他綁比堅尼泳衣方法，「要先打一個死結，再綁蝴蝶結，這樣才不怕蝴蝶結鬆掉」，他大呼「長知識了」。

男生指，當時覺得很對不起女友，「無法想像她當時的陰影面積」，只能瘋狂道歉。（《請融化我吧》劇照）

網民留言笑說，「是故意的還是真的沒綁好」、「你還活着嗎？」、「兄弟，一路好走」、「豬隊友」、「沒關係啦，就當發送福利給大家了，女友很美，希望世界和平」、「附近的遊客：感謝大哥壯烈犧牲」、「太太太過分了，我竟然沒看到」。

有網民指出，「不是勒得緊不緊的問題，重點是要打死結」、「就算綁得鬆也不至於下水就鬆開，應該是你不會打結吧」。有人建議女生穿比堅尼要做好保護措施，「求女友陰影層面，希望她有做好保護措施（貼胸貼）」、「真的建議女生別穿這種下水，要穿的話建議貼好乳貼，加上在布的邊緣貼上防移位的」。

有網民質疑是創作文，樓主女友當時不可能沒感覺到綁得不夠緊，「但一般不是都會問這樣夠緊嗎？女友本人沒感覺？」、「男友綁好居然沒有覺得很鬆或是不牢固就直接下水」、「醒醒，你沒有女朋友！記得嗎？」。