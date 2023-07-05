馬路活春宮！男女電單車狂摸　高難度動作震驚網民：不會抽筋嗎？

【活春宮／不雅片】這樣也太「性急」了吧？台灣網絡近日瘋傳1段「馬路活春宮」影片，一對男女於馬路停車等候期間，竟然在電單車上公然作出疑似不雅動作，男方把手放在背後接近女方下體私處不斷有動作，女方亦有抖動反應。2人「調情」過程被後方司機的車cam拍下，片段流出後網民直斥「毀三觀」、「是有多急？」、「太離譜了吧」；也有網民看到男方「高難度」動作，笑言「手不會抽筋嗎？」、「挖啊挖」。翻查資料，該影片於去年已流傳，近日再被翻出又惹熱議。



台灣網絡近日瘋傳1段「馬路活春宮」影片，電單車上的一對男女互有動作。（影片截圖）

近日有網民於Facebook群組「●【爆廢公社二館】●」上載這段「馬路活春宮」影片。片段長12秒，見到一名男子正駕駛電單車，後座載着1名女子，而停車等候交通燈期間，2人「善用時間」疑似作出不雅行為。

影片中，電單車由男子駕駛，女子則背靠男方，男子意把右手伸後到女子下體私密處位置，並一直高速抽動，女子則有抖動反應，手部是伸向男子的身體前方。過程全被後方司機拍下，影片更貼上「OMG（我的天）」的圖片。

網民看片後震驚，直斥「毀三觀」、「前方就是汽車旅館了，是有多急？」、「太離譜了吧」、「什麼狀況？」、「世風日下！」。也有網民笑言「那是幫女友胯下抓癢，別誤會了」、「男：我屁股癢，妳幫我擋一下，我抓一下屁股……」。

另有網民驚訝男方手部動作難度高，「手不會抽筋嗎？」、「挖啊挖！」。翻查資料，該影片於2022年已流傳，不過近日再被轉載到多個群組，再惹熱議。