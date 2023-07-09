多人運動！男友帶3男返家逼集體性交　20歲女大學生酒醒後超崩潰

即使是親密伴侶仍應該保持身體自主，面對無理的性要求可以拒絕。外國1名20歲女大學生日前投稿至英國1間新聞機構，大呻出男友某天提出要求做「多人運動」，女事主迫於無奈同意，結果男友帶同另外3名男友人返家飲酒，4男1女一邊玩遊戲，一邊飲酒。女生清醒後記得第1件事就是正和對方其中1名男子發生關係，另一人在旁觀看，最終先後和眾男性交，事件令她大感崩潰。專欄回覆指事件視乎女事主飲醉後是否明確同意群交，但無論如何，其男友應該為她着想，不能為滿足一己私慾而令女友難受，更不可以涉及強逼。



女事主事後感到迷茫和困惑。（Getty Images）

該名20歲女大學生女近日投稿至英國《太陽報》專欄「親愛的迪德麗」（Dear Deidre），表示自己是在校園認識到比她年長3歲的男友，對方亦是其首名性伴侶，2人關係不俗，但有一天2人在睡房時，男友形容對雙方關係感到無聊，建議邀請其中1位朋友加入，變相「三人行」。

女事主指出，男友知道她比較保守，所以她對其大膽要求感到驚訝，明明已經說得很清楚不願意，亦覺得不太舒服，但他一直施壓，由於她很愛男友，所以最終同意對方要求。

其實女事主的身心一直未準備好，但男友即從他工作的酒吧帶3名男子回家，4男1女開始玩轉瓶遊戲，他們飲了很多酒，她記得當時大家都在笑，但後來相信「斷片」，清醒後記得的第1件事就是她在床上，正和其中1名男子發生關係，另1男則在一旁觀看，隨後4男接力與她性交。

由於男友一直施壓，最終女事主同意群交。（Getty Images）

女事主事後感到非常羞愧，在之後的周末回了老家，逗留1個星期「試圖忘記那一晚」，但即使過了2個月，「我還在想這件事」。她以前經常去男友工作的酒吧，但現時不會再去，雖然男友沒再給予壓力要求進行群交，但她對男友已經失去感覺，她嘗試向朋友解釋事件和感受，但朋友反稱她應該感到享受，但她由始至終覺得迷茫和困惑。

專欄回覆指，事件視乎女事主飲醉後是否明確同意群交，如果曾經表示不同意或沒有能力拒絕，理應算強姦，建議她求助，又強調和陌生人隨意發生關係會帶來健康風險，從她所寫的內容來看，相信是次經歷並非正面。無論如何，其男友應該為她着想，任何人都不應該利用伴侶來滿足自己的私慾，又提醒女事主應仔細考慮其男友是否適合廝守終生。

（太陽報）