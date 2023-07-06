尷尬！執屋跌出按摩棒　父淡然講1句　阿仔崩潰：能不能裝沒看見

情趣物品謹記要收好！日前台灣有男生分享尷尬事，指父親收拾家中物品時，不小心將他藏於床墊下的「按摩棒」撞跌。男生本想裝作沒看到，不過父親竟毫不避諱撿起，淡然稱「你的按摩棒」並交還，反應似是早知道他有用按摩棒一事，令他尷尬直呼：「爸！你能不能裝沒看見！」他又大呻事後想跟父親聊及此事，卻無奈不知如何開口。有網民笑言「從你的文字敘述內聽到了你崩潰的聲音」，亦有人留言分享比樓主遇過更尷尬的經歷。



有台男在家中收藏「按摩棒」，卻被父親收拾物品時弄跌在地，父親不但大方歸還，事後還彷彿往常般相處，令他非常尷尬。（Gettyimages／示意圖）

該名17歲的男生在Facebook「匿名2公社」群組發帖，指他只是生理上為男性，故要透過「玩具」來滿足「需求」。他本以為沒人知道，直至某天父親收拾家中物品時，不慎將他藏於床墊下的「按摩棒」弄跌於地上。他當下覺得很尷尬，本想扮作沒看見，不料父親竟直接拿起並遞上，若無其事稱「你的按摩棒」，令他尷尬又崩潰，「不是！原來你知道那是什麼啊啊啊啊啊」。

樓主形容，父親反應似是早知道他有用按摩棒，「自然得就像是今天鉛筆掉到地上一樣！」，故忍不住稱：「爸！你能不能裝沒看見！」。他續指，父親自當天起沒再提及這事，他有幾次想跟對方談，卻不知怎麼開口，只能無奈感嘆：「救命！」

父親直接將按摩棒交予樓主，淡然稱「你的按摩棒」，使他不禁害羞喊「爸！你能不能裝沒看見！」。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

帖文引來網民爆笑留言，「從你的文字敘述內聽到了你崩潰的聲音」、「或許你爸整卡行李箱都是玩具，只是你不知道而已」、「最好是有把手的那種，以防止掉進深處，爸爸還要幫你簽手術同意書」。亦有人認為樓主毋須杞人憂天，或許父親根本沒在意，「我覺得你爸搞不好以為你買來是給女友玩的」、「除非做成假X形狀，不然按摩棒原本就是按摩用的，沒反應也很正常」。

亦有人分享比樓主更尷尬的經歷，「多年前在房間X完，連擦都沒有，就保持握着的姿勢睡着，DVD電視都沒關，隔天睡醒電視關了，DVD也關了」、「我高中買跳蛋放床頭，還沒來的及跟女友試，就被我爸發現，等我放學回來全村的人都在問我」。

（FB「匿名2公社」）