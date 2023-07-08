少女下體生水泡「發炎潰爛」被母認定染性病　一查竟是患上這罕病

女性私密處相當脆弱，一但生病又難以啟齒。台灣婦科醫生李偉浩就分享，自己碰過一名20多歲的年輕女病患，對方因為私密處潰爛、搔癢等問題，多次被懷疑是不是染上性病，還被媽媽禁足；但事後醫生切片檢查才得知，原來女子是罹患了罕見的免疫系統疾病。



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李醫生在節目《醫師好辣》中分享這名個案，他說女病患才20多歲，沒交過男朋友，但下體私密處位置卻經常冒出小水泡、發炎潰爛，被媽媽帶去看過其他婦科醫生，也都懷疑她是不是私生活太亂才導致，讓媽媽一聽氣炸，甚至開始不准女病患晚上出門，患者也感到相當委屈。

後來該名病患被轉介給李醫生治療，他說當病人躺上診療台時，他一看對方下體的慘況也驚呼「真的是很恐怖」，表示女子會陰部嚴重潰爛，讓醫生也忍不住好奇是否為性病或是被燙傷；不過都被女病患一一否認，李醫生只能先做切片檢查；孰料竟意外發現，女病患是罹患了一種名為「貝西氏症」的自體免疫疾病。

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李醫生解釋，該種免疫系統問題會導致患者口角或是私密處不定時長水泡、發炎，因此就算患者根本沒交過男友，下體還是會出現各種病徵，容易被誤會是性病。但醫生也透露，這種問題服用類固醇就可以獲得改善，更心疼地說小女生確實很可憐，畢竟這種免疫系統的疾病也不是她自願的。

根據台北榮總過敏免疫風濕科指出，貝西氏症的致病原因目前仍未知。然而，專家推測可能與病人本身的遺傳體質及過度活化的免疫系統有關。而環境中的感染（病毒或細菌）、壓力可能是貝西氏症的觸發因子。

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有三類人容易得貝西氏症：

一、平均發病年齡為20至30歲

二、男性發病率高於女性

三、居住於中東及東亞國家者（土耳其、伊朗、日本、中國）



醫生建議，貝西氏症病因仍不明，因此並無有效的預防手法可以依循。然而患者若出現部分症狀，因儘早就醫接受治療診斷，可避免嚴重的併發症發生。

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