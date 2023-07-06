去迪士尼影全家福　港媽對攝影師「4大不滿」咁索賠　網民：西客

顧客當然不可能「永遠是對的」，對於提出無理要求的客人該如何應對呢？網上近日流傳1張WhatsApp對話截圖，顯示1名媽媽對攝影師在迪士尼樂園的拍攝工作提出「4大不滿」，炮轟他沒有聘請助手阻擋其他遊客、後期沒有「執靚」皮膚，更加沒有「搵一個人幫手（去遊樂設施）排隊」，令到全家只能在旋轉木馬影相，而且攝影師在樂園購物沒有折扣，令到港媽十分失望，要求對方作出賠償，「畀我哋家族任影三個鐘頭」，雖然她會支付攝影師和助手在樂園的膳食費，但「要自費買迪士尼入場券」，否則「擺你上網，我喺迪士尼投訴你」。

帖文引來網民熱議，紛紛質疑「係咪迪士尼樂園啲攝影套餐？」抑或「攝影師似係出面搵」，惟一眾網民都一致狠批該港媽的態度，「沒有最黐線，只有更黐線」、「呢啲做人都要考牌」、「西客」。



許多人都喜歡到迪士尼樂園遊玩，更會趁機拍照留下美好回憶。（資料圖片）

facebook多個群組和專頁近日瘋傳1張WhatsApp對話截圖，1位自稱來自陳氏家族的媽媽表示，已經收到攝影師在迪士尼樂園為他們拍攝的全家福照片，但有「4大不滿」，首先「背景太多人影響我哋嘅全家幅（福）質素，其實你身為一個攝影師，有義務要搵助手幫手阻擋其他遊客，咁樣張相先會最靚」，其次「嗰日拍攝好熱，我啲皮膚你冇幫我後期執一執，冇將我美白」，第三「遊樂設施嗰度你應該要搵一個人幫手排隊，冇理由剩係得旋轉木馬嘅相，過山車啲相都要有，喺餐廳啲相呢係影得幾靚，但係冇人幫我哋排隊擺位，啲相影得幾靚都冇用」，最後「以為你係攝影師，喺迪士尼樂園可以買嘢有折，原來你冇㗎，令到我好失望」。

社交媒體近日瘋傳1張WhatsApp對話截圖，內容引來網民熱議。（網上圖片）

陳媽媽揚言如果攝影師不想「被投訴」，她已替對方設想，「諗咗一個方法你做賠償，界我哋家族任 影三個鐘頭」，而且大方到「迪士尼食飯嗰啲我畀，請埋你助手，但係自己要自費買迪士尼入場券」。不過，陳媽媽亦明言如不接受賠償方案，她將採取行動，「如果你唔應承嘅，我就會擺你上網，我喺迪士尼投訴你！你諗諗啦！」。截圖未見攝影師回覆，未知他是否屈服。

許多人都喜歡到迪士尼樂園遊玩，更會趁機拍照留下美好回憶。（資料圖片）

帖文引來不少網民熱議，大家看完上文下理，猜測「係咪迪士尼樂園啲攝影套餐」抑或「攝影師似係出面搵」，但眾人留言都不約而同批評客人的要求十分無理，「有乜理由叫人趕走其他人畀你影相，大晒呀？」、「原來要有埋代客排隊服務，唔知呢位VIP畀幾錢呢？」、「咁巴閉但買嘢嫌無折？」、「好癲，呢個世界原來真係有呢啲人」、「沒有最黐線，只有更黐線」，「完全係西客。當中有人更指「呢個直頭做人都要考牌啦」，更有網民笑問「如果迪士尼嗰日無出現佢想要嘅角色，攝影師係唔係要扮埋？」

（綜合）