28歲男高中起逼母亂倫　獲縱容多年再圖性侵胞妹　變態想法極心寒

印尼揭發生1宗駭人聽聞的亂倫案，涉案的28歲男子被捕。當地傳媒報道，涉案男子在學生時代便染上不良嗜好，自高中起強逼母親亂倫，而當年30多歲的母親竟無制止，而母子亂倫多年後，男子竟認為跟妹妹亂倫比媽媽「更舒服」，因而試圖性侵胞妹，最終遇到激型反抗而未能得逞，家人知悉後決大義滅親舉報。當地非政府組織接報後隨即介入調查事件，當局已將母子隔離。



涉案男子在高中時將母親拖入睡房內性侵，母親不但沒有拒絕，反而沒有阻止兒子行為，助長對方氣焰，展開10多年的亂倫關係。（Getty Images）

事件發生在西蘇門答臘省武吉丁宜，該名獸子承認學生時期開始吸毒，並染上毒癮，直至高中時的某天，他在廚房協助母親煮飯時突然獸性大發，將當時年30多歲的母親拖入睡房內性侵，母親不但沒有拒絕，事後更沒有阻止兒子行為，助長獸子氣焰食髓知味，10多年來把母親當作洩慾工具，亂倫行為持續至男子年屆28歲。

其間男子更一度將魔爪伸向胞妹，變態地認為「和妹妹亂倫比跟媽媽亂倫會更舒服」，但遭到胞妹激烈反抗，最終並未得逞。

其他家人得知男子與母亂倫及企圖性侵妹妹後，決定向當地非政府組織舉報，組織隨即介入事件，初步相信男子可能因長期吸食毒品，導致精神出現問題，才會做出違法違德行為。目前母子已被隔離，當地警方亦已立案調查。

（綜合）