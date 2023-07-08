爸為什麼半夜抱你？阿女撞破父母「愛愛」後提問　媽這樣解答獲讚

華人社會對「性」相對保守，家長不知如何向小朋友教導性教育。內地一位母親最近遇到一件尷尬事，稱和丈夫「愛愛」時，不慎被年幼女兒撞破，翌日女兒無知問她：「媽媽，爸爸為什麼半夜抱你？」她當下大感尷尬，趁女兒上學期間，購買兒童版本性教育繪本，即晚向女兒講解性知識。事件其後獲網上平台轉載，平台讚揚該位母親「情商相當高」，而且提出3項意見，建議家長向子女灌輸正確性知識。



母親被女兒撞破和丈夫「愛愛」，但趁機講解性知識，（《再見媽媽又再見》電視劇照）

事緣該名母親的丈夫出差一周後回家，兩人晚上「愛愛」，但由於房門沒有上鎖，所以女兒去洗手間時見到一切。翌日朝早一家人吃早餐時，女兒突然問：「媽媽，爸爸為什麼半夜抱你？」突如其來的問題令到夫婦幾乎噎住，母親不知道如何解釋，但由於不想誤導女兒，所以俯身對女兒表示：「說來話長了。媽媽會做一些準備，放學後給你一個嚴肅的答覆，好嗎？這是我們三個人的小秘密。」

母親之後如常送女兒上學，同時購買兒童版本性教育繪本作準備。到了晚上，她便按照約定，仔細地向女兒講解性別知識，同時認真對女兒說「所以你一定不能讓別人碰你的身體，一定要保護好你的私處」，女兒點頭以示明白。

夫婦「愛愛」時沒有鎖好房門，所以女兒去洗手間時見到一切。（Getty Images）

事件在搜狐號「小兔媽媽育兒」轉載，大讚該媽媽「情商相當高，值得家長們學習」，指如果父母總是回答「爸爸給媽媽按摩」等錯誤說法，子女只會產生錯誤認知，所以家長要認真對待子女的性教育，讓他們學會保護異性，同時尊重異性。

「小兔媽媽育兒」同時提出3項建議，首先家長應該如實回答孩子的問題，並非含糊其辭，如果子女碰巧看到父母「愛愛」，父母不應一味迴避回應，反而可趁機灌輸正確的思想，教導他們由於父母彼此相愛，所以有這種行為是正常的，同時教導孩子尊重及保護私隱。

父母應向子女灌輸正確性教育，培養小朋友長大後尊重異性和自己。（Getty Images）

另外，小朋友小時候缺乏性別概念，或會做出不禮貌的行為，父母應該盡早向子女灌輸性別意識，教導小朋友尊重異性、尊重自己，如在家的時候一定要穿好衣服，同時也不能偷看父母，不要出現在不允許異性接觸或進入的地方，例如廁所。

不少家長認為子女年紀還小，以為私隱並不重要，但其實應該盡快讓子女了解私隱概念，例如不應讓任何人隨意觸摸自己的身體，一定要拒絕其他人的無理要求。當小朋友認識到什麼是私密部位和個人私隱時，就會逐漸學會保護自己，不被陌生人傷害，同時也會學懂愛惜自己。

（搜狐號「小兔媽媽育兒」）