熟睡口腔傳異味！湊仔公醒後見兒子塞1物　崩潰喊：日子還過不過

別怪他，細路仔唔識世界！馬來西亞有父親日前睡覺時，聞到一股臭味，醒後驚悉頑皮兒子竟然將其糞便放進他的口中，嚇得他馬上漱口並跟妻子控訴，不料被取笑「另類的叫你起床的方式」。他事後將經歷分享到社交平台，苦笑「這日子還過不過」，網民都嘲諷「你現在是真正的『粑粑』爸爸了」；亦有同為家長表示這經歷正是父母必經之路，「經驗之談：小孩餵食雖然滿懷感動，但嘴巴可不能輕易被征服」。



馬來西亞有父親某天睡着時，慘遭頑皮兒子投餵糞便，妻子得知後不禁大笑，指「另類的叫你起床的方式」。（FB＠Kalven Chong）

該父親在Facebook帳號分享與妻子的對話，苦笑指「給你們看看我一早就經歷了什麼」，「這日子還過不過」。從對話顯示，他對妻子苦訴兒子大便時，他還在睡覺，「他大了幾粒小粒的，拿出來放進我的嘴巴」，妻子聞趣事馬上大笑，並指「給你吃X」。樓主還不忘形容「現在整房間都是屎味」，妻子則安慰「另類的叫你起床的方式」，「粑粑（指大便，諧音爸爸）你玩不過我的」。

事發當天樓主正熟睡中，聞到臭味後驚醒，便發現被兒子投餵其糞便。（GettyImages／示意圖）

事主指兒子今年2歲，平日都會比他早些起床，之後便會自己玩樂。不料他當天如常睡覺時，忽然聞到一股臭味，而且有逼近感覺，甚至有感是從自身體內發出，醒來才驚悉原來是兒子將其糞便放進他口中，嚇得他馬上去廁所刷牙漱口，梳洗完畢還要替頑皮兒子收拾殘局，包括洗屁股、清理床單、地板。

據事主透露，兒子喜歡玩圓圓的玩具，偶爾也會玩他的頭髮、臉、眼睛、鼻子，沒料到他這次居然玩圓圓的大便。他補充因為妻生剛產子，正坐月子，所以照顧兒子的重責便轉移至他身上，不幸卻「攤上大事」，這經歷令他現今對睡覺都有點恐懼。

樓主被迫「嘗糞」，不少網民爆笑嘲諷「你現在是真正的『粑粑』爸爸了」、「你兒子小小就懂孝順了」、「他：『爸爸，我做的Cake美味嗎？』」、「所以你之後刷了幾次牙？」。

有家長留言表示，樓主經歷是父母必經之路，「這爸爸的EQ真高」、「終於找到一個比我女兒還夠力的，至少我女兒是獨食，他是分享」、「經驗之談：小孩餵食雖然滿懷感動，但嘴巴可不能輕易被征服」。至於有人好奇兒子有否放進他自己嘴巴，樓主苦笑「你以為他傻嗎，當然給我試看味道鮮不鮮」。

（綜合）