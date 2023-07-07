倫常命案！台男鐵錘殺妻　子頭滿頭血衝便利店求救　血腥現場曝光

台灣彰化縣發生恐怖倫常命案，1名男子早前疑與印尼籍妻子發生爭執，其間以鐵錘重擊妻子頭部，導致對方傷重死亡，他更失控追打17歲兒子，滿身鮮血的兒子走進便利店求救，男子亦緊隨入內，幸得店員保護阻止，其兒子才逃過大難。據悉男子不滿印尼妻長期寄錢回鄉，最近又發現她到處借錢，且要他代為還債，疑一怒之下失控打死妻子。



兒子為逃避父親的追擊，跑到住所附近的便行店內求救。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，這宗案件發生在彰化縣福興鄉，行兇的62歲男子與45歲印尼籍妻子結婚10多年，育有1名17歲兒子，他們屬低收入家庭，須靠每月24,000台幣（折約6,000元港元）補助金過活。

事發時男子在家中持鐵錘重擊妻子頭部後，繼而追打兒子，兒子在逃命期間亦被擊中頭部，滿身鮮血逃到街上，衝入住所附近的便利店內，先是坐在店內椅子上哭喊並大聲喊救命。

此時，上身赤裸且沾滿血跡的兇徒拿著鐵錘走進便利店，兒子嚇得立即從椅子站起來喊着：「麥、麥（別、別）！」，並躲到店員背後，男子則手持鐵錘與店員對峙。店員冷靜地問男子：「阿伯，發生什麼事，你冷靜一下，怎麼了，你告訴我。」男子才喘着氣呆立在店員前，幸未有再作進一步襲擊，店員隨即報警。

兇徒手持鐵錘追入便利店的一幕令人震驚。（網上圖片）

警方調查後指出，男子與45歲印尼妻子在家發生爭執，一時氣憤用鐵錘猛擊妻子致頭骨碎裂，妻子送醫急救延至深夜重傷不治。兒子頭部也被父親重擊至嚴重裂傷，右手掌及手指均有骨折，幸好經搶救後暫無生命危險。

據悉，男子與妻子均有精神及情緒問題，他疑為金錢問題犯案，他不滿妻子一直寄錢回鄉，後來家庭出現經濟問題把房子賣掉，工作也沒了，一家人租房子住，但妻子仍向地下錢莊借錢，男子要不停代為還債，夫婦並常為錢銀爭執，男子疑因此動殺機。