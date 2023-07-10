母親陪讀做功課　小學兒子親密影片惹議

這是母子親暱的表現，還是超越了一般母子該有的親密尺度？內地近日流傳1段長約1分28秒短片，有年輕媽媽穿着吊帶小背心陪伴幾歲大、相信正就讀子學的兒子讀書做功課，但兒子「坐唔定」，還多次撒嬌要求親親抱抱，年輕媽不但沒有拒絕，還讓兒子跨坐於大腿和親嘴，兒子則盡訴愛意說「我搞不懂為什麼那麼愛你」。片段惹來網民極大反應，有人認為2人的互動已超出母子之情，「還是保持一些距離好」、「男大避母」，提醒片中媽媽該教育兒子正確的兩性概念；惟有留言覺得孩子仍年幼，根本不懂男女間的忌諱，認為是網民心邪太多聯想。



內地微博影片顯示，穿著吊帶小背心的年輕媽媽正督促年約幾歲大、相信正就讀小學的兒子做功課，但奈何他未能專心，反而要求「抱抱再寫（功課）」，且與媽媽親親，其後更跨坐於媽媽腿上表達愛意「我搞不懂為什麼那麼愛你」。媽媽其後想要去做飯，欲讓兒子獨自完成作業，卻未獲「放行」，對方反而更「肉緊」抱着媽媽。

男童突然親吻媽媽肩膀位置，好奇問「這是什麼骨頭」，媽媽回答是鎖骨。

片段引來不少人批評該對母子行為已超出「常人互動」，「現在互聯網發達，孩子都早熟」、「小朋友也應有分寸感」、「父母疼愛孩子沒什麼問題，嘴肯定是不行」、「還是保持一些距離好」、「盼母親能為兒子做好兩性教育的引導」、「男大避母，女大避父」；亦有留言分享更誇張見聞。

不過，亦有人指男童只幾歲大，未必清楚兩性之間的分別，何況只是與媽媽親暱互動，認為片中舉動只是對媽媽撒嬌而已，質疑是網民思想污穢，「這有什麼啊？還那麼小的小孩子，你說開始發育到青春期就另說啦」、「沒啥問題吧，天天吼着冷着才不正常吧」、「都是什麼年代的人！回清朝吧」。

（綜合）