家人住多間公屋　無戶籍港媽想用繼嫲單位綠表抽居屋　網民鬧貪心

可否用繼嫲嫲的公屋單位換綠表抽新居屋？有港媽日前在公屋群組發文，交代自己複雜的家庭狀況，她生父和妹妹持有公屋，而媽媽改嫁後和繼父亦順利申請公屋，她婚後丈夫一家本身亦有公屋單位，因種種情況她現時不在任何公屋戶籍內。由於繼嫲嫲獨居公屋，故詢問網民她是否可以用老人家的單位換綠表抽新居屋，同時自己加名當居屋業主。網民看完港媽的個案後大嘆「畫個關係樹圖先，好亂」，批評港媽「打老人家主意」、「兩母女算到盡」，亦有不少人解釋這「換樓」方法根本不可行。《香港01》已就相關情況向房署查詢，正等候回覆。



樓主母親和繼父婚後已成功申請公屋，但單位打算由繼弟繼承，樓主不在戶籍內。（《香港愛情故事》劇照）

樓主日前在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」發帖，交代家庭關係，及提出想用繼嫲公屋單位換綠表抽居屋。總結樓主說法，其家庭狀況大致如下：

1.生父和妹妹有公屋單位。

2.母親與繼父及其兒子擁有公屋單位。

3.丈夫和母親及妹妹擁有公屋單位。

4.繼嫲擁有公屋單位。

5.樓主和女兒沒有任何公屋戶籍。

她指母親改嫁給繼父後，與繼父及他的兒子一起申請公屋，並已經上樓，將來公屋打算由繼弟繼承。樓主已婚和丈夫育有一女，現時租樓住，丈夫原生家庭亦有公屋，戶主是奶奶，丈夫和妹妹名列家庭成員，奶奶反對她和女兒加入戶籍內，「我自己係無任何公屋名」。

樓主和丈夫及女兒正租樓住，一家人的資產及收入已申請不到公屋，白表抽居屋多年不果。（資料圖片）

樓主和丈夫是自僱人士，收入無法申請公屋，又難以申請按歇買私樓，而且也買不起，「每月捱緊租幫人供樓」。兩夫婦資產約80萬，「但就係呢啲資產搞到公屋申請唔到，買樓又細得可憐，按揭又做唔到，本身我係叫老公想拎奶奶個間換居屋，但我奶奶唔想，而且佢仲有個女」。

由於繼父的媽媽，即樓主的繼嫲嫲已80多歲高齡，「我媽咪希望我用嫲嫲間屋換居屋」（以綠表資格購買新居屋單位），「錢方面我出，樓都係我供，嫲嫲同我一齊住照顧到佢終老」，本身已打算詢問房署是否可行，但想先問網民意見。

由於樓主家庭關係複雜，看得網民大呻「好亂啊」、「畫個關係樹圖先」，但不少人質疑她在謀取繼嫲嫲的公屋，「好貪心啊」、「其實佢都唔係你親嫲嫲，機會微，唔好打老人家主義」、「 其實兩母女算到盡」，而且單人長者抽居屋亦沒有特別優勢。

網民聽完樓主家庭狀況大呻好亂，但認為她想「謀住」繼嫲的單位。（資料圖片）

樓主解釋，自己已和丈夫多次以白表申請居屋均失敗，強調一家人關係無問題，用繼嫲單位買居屋是母親和繼父主義，2人希望她「唔使咁徬徨，我又可以照顧嫲嫲終老，大家雙win」、「唔好講到我貪咗我嫲嫲間屋，佢宜家間屋係政府，將來瓜咗都係還返畀政府的」、「如果有呢個可能（她用繼嫲公屋單位買居屋）係做到，點解唔可以利用，我無私樓無公屋，我都係好需要上樓嘅一個，只係中低階層所以就唔被重視？」。

繼父將她視如己出，一心想幫她，繼弟弟無錢買樓，將來公屋要留給他，「想畀個機會我啫，其實生活係香港都知上樓難過中六合彩」。樓主重申自己非常徬徨，「係香港無一間屬於自己嘅屋，成日要搬嚟搬去，我都係想上來諮詢下，希望大家唔好語帶惡意」。

網民直言樓主要加入到繼嫲的戶籍才有可能做居屋業主，但2人並無實際血緣關係。（資料圖片）

有熱心網民客氣解釋，關鍵在於她能否加名到嫲嫲的公屋戶籍內，「答案係唔可以，因為嫲嫲仍有子女在世（包括你後父），現行制度只容許老人加1名成年子女，隔咗一輩唔得」，照顧者只有暫准居住權。

由於樓主丈夫有公屋戶籍，「理論上你可以加名落去（其中1名成年子女的配偶），不過我估你唔會咁做（佢家人亦未必肯），順帶一提，若公屋住戶或其成員有婚姻狀況轉變，亦須要申報」。

如果樓主要買居屋，最切實的方法是叫丈夫從公屋除名，以白表抽居屋，或以嫲嫲單位在居屋二手市場購買或選購租置公屋，如以繼嫲綠表抽新居屋及在二手市場買居屋，一樣只能有老人家的名，唯一做法是立遺囑，「嫲嫲立遺囑畀妳日後繼承，同時妳同老公可以繼續白表抽一手居屋」。但樓主又回應指，「嫲嫲老人癡呆立唔到遺囑，其實抽一手居屋同買二手都無所謂，我都係想有間自己名嘅屋啫」。

（綜合）