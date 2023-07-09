女生浴後用風筒吹乾私處！男友目擊極震驚　多人認咁做細數4好處

風筒的用途不限於吹乾頭髮，還可以吹乾私處？台灣有男生於網上發文分享1件令他極其震驚的事，指出日前目擊女友洗澡後用風筒吹乾陰部，他十分驚訝，女友反指大驚小怪，不諱言「女生都這樣啊」。帖文隨即引起熱議，不少網民不論性別都表示也有這個習慣，指出用風筒吹乾下體能避免濕濕的感覺、感染、產生異味，而且用紙巾擦會殘留紙碎，甚至有人說婦科醫生也是這樣建議。



台灣有男生分享1件令他極其震驚的事，指出日前目擊女友洗澡後用風筒吹乾陰部。（電影《咒怨》截圖）

該男生於Dcard討論區以「女友用吹風機吹妹妹」為題發文表示，日前第1次去女友的宿舍玩，他於浴室洗澡時突然發現沒拿手機進去，於是開門出去拿，竟因此目睹震驚的一幕。

男生說，「發現女友把褲褲翻起來，然後用吹風機吹妹妹！」，形容當下超震驚，女友被撞破此行為後，尷尬地解釋「女生都這樣啊」，反指他大驚小怪。男生指出，雖然女友有優點，「蠻體貼的，知道我喜歡吃熱食」，但他仍未能完全接受到女友的奇怪行為，於是詢問廣大網民「女生真的洗澡完，都會這樣嗎？」。

男生說，「發現女友把褲褲翻起來，然後用吹風機吹妹妹！」，形容當下超震驚。（《唐伯虎點秋香》劇照）

不少女網民回答樓主說，用風筒吹乾陰部能避免感染和未乾透的感覺，「真的，濕濕的直接穿內褲很不舒服，也可避免感染，有人用毛巾擦乾，但用吹風機最省事」、「一定要啊，如果不是用吹風機就是用電風扇，而且不用熱風啊，冷風就行」、「衛生紙擦會黏屑屑在私密處」、「用衛生紙或毛巾擦多少都還是會有點濕濕的，直接穿內褲比較容易悶住感染」、「這樣對下面比較好，比較不會感染跟產生異味」。

更有男網民留言表示他也會這樣做，「其實男生也需要啊，尤其是洗完澡讓它風乾容易皮癢，那邊皮又比較嫩容易抓破皮，吹乾真的快又有效，我的話一般都用電風扇，趕時間就用吹風機，吹風機優點是會比較乾爽」。

不少網民無論男女都表示也有這個習慣，指出用風筒吹乾下體能避免濕濕的感覺、感染、產生異味，而且用紙巾擦會殘留紙碎。（GettyImages）

有網民指出，婦科醫生都建議用風筒吹乾下體，「之前下面感染去看過婦產科，醫生說洗完澡可以這樣吹，通風一下不要悶住」、「其實我們在衛教有使用化療或是免疫抑制劑的女性病人，也會提醒洗完澡稍微吹乾私密處，這是為了預防悶熱潮濕引起的感染。平常健康的人這麼做也沒有不對，道理是一樣的，都是預防感染啊」。

有其他女網民則說，並非每個女生都會這樣，「我都用毛巾擦身體，然後衛生紙擦私密處」、「真的完全不會，擦乾就好了，用吹風機吹，我真的不行」、「只有我都不吹直接穿上的嗎？因為也都沒有覺得濕濕悶悶的，這篇真的長知識了，沒想到我才是異類」。