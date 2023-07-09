慎入！港女稱用foodpanda叫外賣有屎　不滿未告知外賣員工編號

送上門的外賣食物竟然沾有糞便？有港女在網上發文炮轟，圖文並茂指出日前在火炭使用foodpanda服務，發現送來的外賣懷疑「被個外賣員整到全部都係屎」，她不但到餐廳了解，而且向foodpanda投訴。樓主稱雖然foodpanda願意退款和提供優惠券，但「唔肯畀個員工編號」，由於估計外賣員仍然會在火炭送外賣，故她提醒大家「自己小心」。帖文引來網民熱議，紛紛留言指「有屎仲夠膽拎住影相？」、「玩屎？」、「好嘔心」。《香港01》已就事件向foodpanda查詢，正等候回覆。



樓主上載照片，見到外賣的即棄碗、匙羹和砂糖包裝沾有啡色半固體狀異物，樓主稱是糞便。（facebook群組「火炭區之友 (裝修,食物,好野-Happy Share)-居屋, 公屋,私樓,屋苑-駿洋邨」圖片）

樓主在facebook群組「火炭區之友 (裝修,食物,好野-Happy Share)-居屋, 公屋,私樓,屋苑-駿洋邨」上載照片，繼而寫文字表示「喺火炭叫foodpanda 外賣，被個外賣員整到全部都係屎，已經落咗餐廳了解過」，又指「foodpanda都冇畀個正面回應我，亦都唔肯畀個員工編號我」，樓主相信該位外賣員「應該仲會喺火炭區度送外賣，淨係可以自己小心」。

從樓主上載的照片可見，外賣的即棄碗、匙羹和砂糖包裝沾有啡色半固體狀異物，另1張圖片顯示樓主和foodpanda的客服對話，只見職員表明「權限內所能為你提供的最好的方案了」，樓主反問「你覺得嚿屎係天上面跌落嚟㗎」、「咁你再搵高權限啲㗎啦」，但職員要求樓主再了解解決方案，並問是否接受退款和優惠券，截圖未見樓主答覆。

帖文引來網民熱議，對圖片十分震驚，留言指「報食環啦，推到公司肯出嚟處理為止」、「有屎仲夠膽拎住影相？好嘢喎」、「黐線㗎！玩屎」、「懷疑屙完屎無廁紙，之後拎你餐入面啲紙用，點知掂咗啲屎」，更有人重提電影《回魂夜》玩屎一幕，「咁多嘢唔玩，你使唔使玩屎咁核突嘅嘢？」

（facebook群組「火炭區之友 (裝修,食物,好野-Happy Share)-居屋, 公屋,私樓,屋苑-駿洋邨」）