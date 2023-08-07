男生過試用期獲公司派奬金　遭女友苛索禮物　唔想唔送急問點算？

電影《千王之王2000》曾提及「鑽石與黃金，不及我一片真誠與真心」，道出不少男士對伴侶索禮的反應──只想講心唔講金。外國1名男生早前在網上求救，稱由於通過公司試用期，獲得價值100英鎊的電子奬金（約1,000港元），打算購買電子遊戲和新衣服自用，但女友知怎他有額外收入，即詢問會送她什麼禮物？男生認為一來女友向來沒有在生日和聖誕節以外日子送禮，二來獎金是因自己工作表現良好而獲得，故理應全部用在自己身上，面對女友開口索禮很不情願，故詢問該如何拒絕。網民紛紛稱明白男生的想法，但「講錢失感情」，建議2人該好好好商討溝通，以免感情因獎金而生變。



電影《千王之王2000》曾提及「鑽石與黃金，不及我一片真誠與真心」，道出不少男士對伴侶索禮的反應。（《千王之王2000》電影截圖）

25歲樓主早前在「Reddit討論區」發文，雖然事後刪除帖文，但已被網民截圖轉載。樓主指因通過6個月試用期，公司給予價值100英鎊的電子奬金（約1,000港元），由於是電子奬金，所以必須消費掉，而他一向「孤寒自己」，所以計劃用一半奬金購買電子遊戲，另一半則用作購買新衣服。

樓主向同齡女友談起花費「大計」時，女友即詢問會給她買什麼禮物，樓主當下認為自己因工作表現良好而獲得奬金，所以應該全部用在自己身上，女友問題「似乎是一個笑話」，所以笑言沒打算送禮物給她。

樓主指女友一向經濟緊絀，但未至於「成日都咁貪心，遲早就癡孖筋」，其實自己今次都不介意送禮物，但不想對方「老奉」。（《千王之王2000》電影截圖）

但女友其後再提出相同問題，樓主只好再答什麼都沒有，但她說至少該送一些小東西，樓主即反問她在生日和聖誕節以外日子有否送他禮物？女友沉默一會後，解釋當時自己仍然沒有全職工作。

樓主卻指，明明拍拖初期，女友一直有全職工作，但生日和聖誕節以外日子沒有向他送禮物，所以她現時要求他送禮物是不公平，但女友反指樓主的做法不公。

有人認為「無論愛得有幾深，買粒鑽石最均真！」，對伴侶送禮仍然是不可少。（《千王之王2000》電影截圖）

樓主在帖文指女友一向經濟緊絀，但未至於「成日都咁貪心，遲早就癡孖筋」，自己曾經在假期之外日子向她送禮，其實今次都不介意再送禮物，但不想對方「老奉」，希望集思廣益如何解決局面。

網民紛紛表示明白樓主的想法，指出奬金的確是屬於他，可自行決定如何使用，但都建議他和女友商討得出共識，以免「講錢傷感情」，隨時因為得到獎金而失去女友。

（Reddit討論區）