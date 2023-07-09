女電單車手全裸上街旁若無人？網民笑屁股會燙傷　有人發現5疑點

近期天氣相當炎熱，許多人走在外面都熱到受不了，紛紛撐起陽傘遮陽，還有不少騎士遇到紅燈時也選擇停在樹蔭下。



有網民在PTT貼出一張照片，只見一名女騎士身上光溜溜，竟然全裸在騎車，畫面讓不少人看了相當驚訝，事主也好奇這到底是真的還是AI圖，但眼睛的鄉民找出5個可疑的疑點。

若然有人這樣招搖地全裸上街，網絡上的反應應不只如此吧！（按圖了解）

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事主在PTT以「欸？這張圖是真的假的？」為題發文，從他貼出的照片看到有一名身材姣好、長髮的女騎士僅頭戴安全帽，腳上穿着長靴，但是身上竟然一絲不掛，完全沒有穿任何衣物地在騎車，讓事主直說「天氣熱到連女生都脫了」，並且質疑照片到底是真還是假。

照片一出引起熱議：

．「這屁股不會燙爛嗎？」

．「天氣熱穿涼快一點錯了嗎？」

．「搞不好他是男的」

．「這樣反而會燙傷吧」

．「很熱還穿靴子這合理嗎？」

．「超假的，而且這比有穿更熱吧」

．「假的啦，誰騎車怕熱全裸，女生更怕曬傷」

．「假的啦，身材這樣的女生視防曬如無物？」

．「這麼熱還穿長靴是怎樣，都脫光了還長靴」



更有不少人看圖找破綻：

．「假的吧，陰影很不自然」

．「AI畫的，別當真」

．「左肩膀那個AI光那麼明顯」

．「那手指一看就AI」

．「裸體是AI，其他不是」

．「AI可以去掉衣服啊」

．「身體影子跟電單車影子差那麼多」

．「AI圖無誤，車沒陰影，身上卻有陰影線」

．「是否AI不確定，但明顯有修圖，兩邊光影不對。再來是，女生身上的陰影代表光線直射，但周圍的景物，光線是散射，也就是說這是合成圖」

．「後面『車輛改道』少一隻腳」

．「光影就不連續了，更別說那拉長的手指」

．「右後照鏡跟車輛改道牌子的角都不見了」



綜合鄉民們的分析，找出5個疑點：

1. 照片右側的光影和其他地方不一樣

2. 女騎士身上的陰影和照片裏的環境影子不同

3. 電單車的右後照鏡消失

4. 「車輛改道」的路牌少了一支角柱

5. 手指比例很奇怪



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