他有戀童癖！新手媽誕女17天疑未婚夫出軌　查手機驚揭更暗黑真相

英國發生令人髮指的兒童性侵案。1名新手媽媽在生下女兒17天後，發現未婚夫經常瀏覽手機，但對母女近乎不問不聞，懷疑對方出軌，於是暗中查看其手機，卻揭發更加恐怖真相──未婚夫竟有戀童癖，更持續向未成年少女發送訊息，甚至勒索要求不雅照。雖然明知會成為單親媽媽，但她仍然毫不猶疑大義滅親報案，往後7年更飽受對方騷擾，但她堅持不懈，甚至聯絡受害人作出指證，最終被告16項性侵及與兒童性行為有關的罪行被判罪成，案件將於本年9月8日判刑。



雖然渣男被定罪還押，但揭發他在保釋期間仍有犯案，於去年2022年脅迫1名13歲女童性交。新手媽批評警方未能快採取行動，導致再有受害者，警方則表示案件比較複雜，接報首天已經拘捕疑犯，但調查蒐證需時，而被告被定罪就是希望為受害人討回公道。



英國1位新手媽媽發現未婚夫花很多時間在手機上，但對女兒卻無甚興趣，懷疑對方有外遇，卻驚揭枕邊人有戀童癖。（Getty Images）

案件於2016年揭發，大義滅親的單親媽媽艾咪（Amy）當時和母親及未婚夫傑米（Jamie Kennedy）同住在英格蘭肯特郡的錫廷伯恩（Sittingbourne），懷孕後一直準備按揭和婚禮，艾咪同年生誕下女兒，但她發現傑米花很多時間在手機上，卻對女兒無甚興趣，故懷疑對方有外遇。

艾咪將女兒帶回家5天後，即是分娩第17天，她趁傑米睡覺時查看其手機，結果發現傑米一直在勒索或誘騙未成年少女，要求她們發送不雅照片。艾咪形容當時「完全驚呆…我在1個小時內失去了一切，女兒再也沒有爸爸，按揭計劃取消了、婚禮取消了，彈指間我成為單親媽媽，基本上失去了生活」。她立即抱着女兒前往母親房間，叫醒對方交代事件，而且徹夜未眠嘗試複製手機上的證據，艾咪3天後叫母親報警，她與傑米自此分道揚鑣。

新手媽媽發現未婚夫利用手機戀童癖的罪證，明知會失去一切，但仍決定報警揭發。（Getty Images）

艾咪開始搜集證據，有1次燒烤聚會中，主人家展示其兒子洗禮時的照片，其中1名客人指着相中的傑米，怒斥「為什麼洗禮儀式上會有這個混蛋？」，艾咪見狀上前立即詢問，客人回答「他（傑米）是個混蛋，他一直都是混蛋，每個人都知道他是混蛋」。艾咪因而得知原來傑米多年前和1名未成年女學生交往過，並將線索告知給警方，但眼見警方貌似沒有作為，於是她親自聯絡該名女學生，對方表示案發時只有16歲，並在艾咪的鼓勵下報警，供稱傑米當年在網上向她發送調情信息，但他隨後威脅若她不按照其要求，他就會將把2人聊天截圖告訴給其父母，勒索程度不斷升級，女學生被迫和傑米見面，當時他將車停泊在鄉間小路將她強姦。

警方展開調查並將傑米拘捕，案件隨後提堂。在媒體報道下，另1名受害者出面指證傑米在20多年前亦伸出狠爪，當時她年僅13歲，受邀參加周日午餐，當時其1名親戚在數米遠之處喝醉了，但傑米仍然乘機性侵她。

案件被指發後，證實有多名女童受害。（Getty Images）

傑米否認控罪，最初接受警方盤問時，聲稱他社交媒體上向少女發送相關信息，目的研究他正在開發的1款在線安全應用程式，但被踢爆他是在被捕後才進行相關商業註冊，於是他只好在庭上承認說謊，但辯稱是「受到艾咪的敲詐」，聲稱「其實艾咪才是干犯他（傑米）被指控的所有罪行」，更形容艾咪是「百分之一百的惡魔」，又指控艾咪逼迫他向警方承認犯罪，否則就奪走他剛出生的女兒。傑米甚至駁斥所有針對自己指控，反稱「除了20多年前的指控外，其他罪行都能以某種方式追溯到艾咪身上」。

案件擾釀多年，日前陪審員花了不足11小時，認定傑米25年來以送香水、協助發展模特兒事業等理由，性侵多名未成年少女，本年6月一致裁定傑米的16項指控全部成立，他被裁定干犯2項導致或企圖導致兒童從事性活動罪、3項兒童猥褻圖像罪、6項強姦和性侵罪名，以及5項與兒童發生性活動罪罪成，其中1宗罪成案件發生在2022年，當時他正值保釋候審，但他仍然脅迫1名13歲女童在其家中發生關係，受害人及其家人並不知道他正面臨審判。判刑後傑米需要還押候審，將於本年9月8日判刑。

揭發事件的艾咪和女兒終於可以安穩生活。（Getty Images）

艾咪事後接受訪問交代心路歷程，受訪當日是這7年來首次帶女兒去公園盡情玩耍，不用因為害怕傑米會突然出現，「儘管持有禁止騷擾令，但在過去7年來，傑米一直在網上和當面作出騷擾」，迫使她搬了3次家，「這7年來曾經感到絕望、沮喪和焦慮，但我知道我們最終會成功，所以我必須堅持下去」，當即將判刑時，艾咪見到傑米盯着自己，「即使在法庭上，他仍然試圖恐嚇我…但當我聽到『有罪』時，我感到如釋重負…我們都淚流滿面」，但她認為傑米由2016年首次被捕到被定罪，總共花了7年時間，批評「如果警方更快採取行動，傑米最近下手的受害者可以避免遭受傷害」。

當地警方則表示，是次案件比較複雜，警方接報首天已經拘捕疑犯，隨後調查發現更多受害人，於是展開深入跟進，包括和證人和受害者進行各種訪談、收集證據例如下載和分析大量數據，最終被告在庭上被定罪，希望為受害人討回到公道。

（綜合）