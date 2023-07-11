踩線？男子按門鐘後試開鐵閘　被發現咁解釋　元州邨街坊提醒小心

無論何時也要提高警覺，注意門戶！有元州邨居民指，周一（10日）1名陌生男子下午按下單位門鐘後，隨即以手嘗試打開鐵閘，當她開門查看時，男子即表示「搵錯人」離去。樓主認為事件可疑，遂向大廈保安及房屋署通報，並向警方反映情況不果，只好發文提醒附近住戶。有同區街坊看過帖文後，指該屋邨日前亦有多個單位被人於門前留下疑為「踩線」記號，呼籲街坊互相照應，留意有否可疑人士出入。



有元州邨居民指，周一（10日）1名陌生男子下午按下單位門鐘後，隨即以手嘗試打開鐵閘，當她開門查看時，男子即表示「搵錯人」離去。（fb「長沙灣人」圖片）

「有冇人可以告訴我應該怎樣做？」該名元州邨居民於facebook發文，指周一（10日）下午3時半左右，1名戴口罩的陌生男子走到其單位前按鐘，未待應便以右手做出嘗試打開鐵閘的動作。樓主聞聲打開細小門隙查看，男子見有人開門，隨即表示「搵錯人」然後離去。

樓主有感男子舉動可疑，形容對方手上只有手機，看上去不似外賣送餐員或其他公司職員，擔心對方按鐘只是為了確認單位內是否有人，企圖做出不法行為，於是致電向大廈保安及負責屋邨管理的屋房署通報，其後更向警方反映相關情況，惟樓主認為未獲實質跟進，「最終結果是『什麼也不會做』」，令她非常擔心。

樓主有感男子舉動可疑，於是致電向大廈保安及負責屋邨管理的屋房署通報，其後更向警方反映相關情況。（資料圖片）

不少同區居民看過帖文也認為事件可疑，期望當局跟進，又提醒其他住戶注意，「其實告得㗎啦，不過開唔開file係問題」、「準備定防狼噴霧，有需要開門噴佢」、「即刻檢查下門口有冇神秘記號」。亦有街坊指，邨內的保安員往往會主動為住戶開門，容易造成保安漏洞，「起碼要叫保安嚟登記，呢個唔係住戶喎，抄低名都要啦」、「可唔可以同房署講，因為保安常常都開門俾人入」。

另有街坊分享帖文，指上周四（6日）同邨的元雅樓住戶發現，同層至少5個單位門外出現不明記號，懷疑是賊人「踩線」後留下。（fb「長沙灣人」圖片）

另有街坊分享帖文，指上周四（6日）同邨的元雅樓住戶發現，同層至少5個單位門外出現不明記號，懷疑是賊人「踩線」後留下，有關住戶翌日（7日）隨即通報房屋署，獲回覆指示不要自行處理，惟未有交代會否加強保安，「話走廊位係佢哋負責油漆，叫我哋唔好油」。

直至周日（9日），住戶再發現其中1名獨居婆婆單位門外記號被人更新，「位置係鐵閘框空白位置，當你拉開鐵閘時便會遮蓋咗記號」，認為事態嚴重，決定報警處理，明言「等佢哋嚟完睇咗，我哋都係自己油咗先啦」。