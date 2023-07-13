丈夫每日自漬睇AV！妻嫌棄斥「嘔心」　網民反駁：總比外面亂來好

難道已婚男士就不能自慰來滿足性需要嗎？有台灣人妻不滿發文，控訴丈夫每天下班回家就只是打飛機和看成人影片，覺得對方不尊重她，繼而斥「有夠嘔心」。她指責丈夫若將打飛機的時間拿去做兼職，則能更快償清房貸車貸，明言後悔當初嫁給這個「懶惰又滿腦精蟲的爛男人」。不少網民同情樓主丈夫辛勞上班，連下班想要自由時間都被扼殺；亦有人質疑樓主自私，根本是「坐享其成」，倚賴丈夫養活還諸多抱怨。



有台灣人妻控訴丈夫每天下班回家只顧打飛機和看成人影片，覺得不被尊重故斥「有夠嘔心」，卻反被網民要求自我反省，「有沒有想過是自己的問題？」，「沒去偷吃乖乖在家看謎片妳還要靠北！」。（GettyImages／示意圖）

該人妻在Facebook「靠北婚姻2.0」群組發帖，指她發現丈夫幾乎每天都會打飛機，手機裏更加入5個成人影片群組，對於丈夫私下看這些影片覺得很不舒服，此舉亦代表對方沒有尊重她，故斥「有夠嘔心的」。她補充，丈夫每天晚上8時下班後，所有時間都用於打飛機和看成人影片，不禁怒問「你有沒有想過若你去做兼職賺錢的話，那麼房貸車貸是不是能早點還清？」，更自嘲「當初真是腦袋昏了，才選你這個懶惰又滿腦精蟲的爛男人」。

人妻更怒問「你有沒有想過若你去做兼職賺錢的話，那麼房貸車貸是不是能早點還清？」。（《我的上流世界》劇照）

對於樓主指責打飛機是嘔心舉動，大多網民不敢苟同，反而同情其丈夫連「輕鬆」的時間都要被限制，「謎片五個...其實妳老公滿客氣」、「打個手槍而已，有那麼嚴重嗎？」、「總比外面亂來好吧」、「老公乾脆出家吃齋念佛好了」；亦要求樓主應要自我反省，「有沒有想過是自己的問題？偶爾可以自己主動或者加一點氣氛，角色扮演什麼的，對夫妻或情侶增進感情方面還不錯」。

亦有留言勸告樓主應該和丈夫離婚，彼此根本不是適合一對，「早點離婚吧！雙方都解脫」、「娶妳他才是昏了吧」、「老公打手槍代表慾望沒有被滿足，沒去偷吃乖乖在家看謎片妳還要靠北！」、「一個女人要求過高還不體貼，真的會讓人冷感」；亦有人質疑為何養家一定要是男人責任，「您怎麼不出去賺外快幫這個家還貸款？好手好腳只想要男人養？！」、「你把上網抱怨的時間拿去跑外送 ，不也可以提早還清貸款嗎？」。

（FB「靠北婚姻2.0」）