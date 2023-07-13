台女逼問男友「生過的女生比較鬆嗎？」6字回應讓她感嘆：很受挫

台灣女星林采緹與「Under Lover」成員胡睿兒曾有過一段婚姻，兩人也育有寶貝兒子「夏天」。近日她上節目談起30歲後的困擾，坦言生過小孩後私密處變得「空曠」，讓她很沒自信，還為此去做了醫美手術。雖然男友常安慰她，要她不要想太多，但在一次逼問下，對方竟脫口說出6字，讓她很受挫。



林采緹在節目《11點熱吵店》分享自己30歲過後的困擾，包含「身體紋路消不掉」及「產後妹妹外翻暗沈，裡面變空曠」。她坦言，當初因為自然產，雖然有請醫生把洞口縫緊一點：「但根本沒用，因為你口是緊的，可是裡面就是被撐大了。」

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當她被問及是否會影響交男友時，她則透露男友從未抱怨過：「可是我自己很在意。」她說，她不時就會問男友：「你覺得生過之後的女生真的有比較鬆嗎？」雖然男友都回答不會、沒有，但她仍不死心繼續逼問：「那跟沒生過的比起來呢？」結果得到「沒比較沒傷害」的答案。

對此，林采緹就坦言男友的回答讓她很受挫，但又覺得是自己愛問，所以曾為此去做了醫美手術。不過她卻發現，術後「只有外觀變得比較澎潤，但裡面的鬆緊度好像沒有辦法去改善」，無奈生過小孩後，妹妹的鬆緊度再也回不到產前。

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