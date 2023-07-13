進擊的巨人？台哈哈山頂驚見2巨人快速移動　詭異比例震驚網民

世上真的有巨人？台灣網絡近日瘋傳1段影片，有登山客於南投縣石門山登山，卻發現1公里外的哈哈山頂上有人影，但比例卻相當詭異，他原先以為是樹木，詎料用相機放大5倍率後，竟發現是2個人在互動，且在「稜線（山的最高點連接成的線）」快速移動。

影片引來網民熱議，驚呼「看起來不太合理？巨人？」、「也太高大了吧！」、「山神？」；也有網民認為是正常現象，「透鏡放大效果」、「這很正常，你把人物的比例複製到步道去看，其實差不多」。



台灣網絡近日瘋傳1段影片，有登山客於南投縣石門山登山，卻發現1公里外的哈哈山頂上有人影，但比例相當詭異。（影片截圖）

有登山客於Facebook群組「肉腳登山隊」發文表示，他與妻子6月25日下午4時前往石門山登山，在三角點望向合歡西峰，竟見到哈哈山頂出現比例怪異的人，感覺相當可疑，「如果看得到反射板，遠看的高度也差不多是這高度，太可疑了」。

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從樓主上載的影片見到，哈哈山頂上有2個人影正在互動，2個人影多次走近，其中1人疑似跪下再起身；2人又交換位子，低頭加上半蹲姿勢，讓對方觸碰頭部。

樓主指出，他起初以為只是樹木，但看到該物體居然移動了，才發現是人影，於是把鏡頭放大5倍率攝影，才確認是人，又看見山頂上的2人在稜線快速移動，讓他驚訝「距離這麼遠，看起來怎麼可能有這種速度」，故上載影片發文詢問：「請問這樣的景象合理嗎？距離應該有1公里以上。」

樓主指出，他起初以為只是樹木，但看到該物體居然移動了，才發現是人影，於是把鏡頭放大五倍率攝影。（Facebook群組「肉腳登山隊」）

影片引來網民熱議，「看起來不太合理？巨人？」、「也太高大了吧！」、「仰角拍攝下，身形會拉長，但是左邊的人就算站在高處，比例也有點怪，而且正常情況下，人應該是小隻的，他感覺是巨人的身形」、「一開始也覺得比例不對，還跟女兒說外星人到合歡山爬山的」、「一開始看覺得就很單純的兩個人呀！可是看了留言後再看影片，還真的不符合比例」、「是人類還是山神？」。

也有網民認為是正常現象，「透鏡放大效果」、「這很正常，你把人物的比例複製到步道去看，其實差不多」、「這個要查證的話就得在一樣的地方派人過去站着，就知道比例是不是不正常了」。