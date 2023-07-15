約女網友說好$1800無套性交　男子完事後賤招走數　自爆原因極衰

說好的皮肉錢竟然這樣走數？這種男子罪有應得！台北1名男子日前透過交友媒體認識1名女子，談好以7,000新台幣（約1,800港元）開房2小時進行無套性交易，豈料完事後離開，還沒付款的男子竟趁女方下車買咖啡的空檔，將女方手袋丟在路邊便走數駕車揚長而去，女方憤而提告。男子其後被捕兼告上法庭，被判罪成後處監禁50天，但可以易科罰金5萬新台幣（約1.3萬港元）。而他辯稱走數原因竟是「貨不對辦」，辯稱女方自稱20歲、單身，但事實並非如此，他心有不甘下走數。



男被告和女受害人談好條件後，和對方進行性交易。（Getty Images）

根據判決書指出，45歲姓陳男子今年1月透過交友媒體認識女受害人，2人繼在LINE上討論性交易細節，陳男願意出價7,000新台幣，要求時限2小時，而且無須做安全措施，女受害人最終答應。

同月17日，陳男駕車接載女受害人前往台北市1間賓館，完事後2人先到藥房購買避孕藥，然後再到便利店購買女受害人想飲的咖啡，豈料陳男趁對方下車時，將其手袋棄置在路邊，隨後駕車逃走。

陳男答應出價7,000新台幣，與女受害人開房2小時，更約定性交時毋須做安全措施，但完事後卻以賤招走數。示意圖。（資料圖片）

女受害人得不到應有報酬生氣報案，更向陳男提告妨害性自主，陳男被捕後承認自己的確和女受害人發生過性行為，但他辯稱女方自稱20歲、單身、未婚，以及未生子，但事實並非如此，所以他愈想愈不甘心，才決定走數兼走人。

檢方認為雙方聊天紀錄顯示2人存在性交易約定，但是否涉及強逼仍有爭議，加上只有女受人單方面作出相關指控，所以不會起訴陳男性侵，但改控詐欺罪名。台北地院法官認為陳男沒有尊重女受害人，行為涉及詐欺得利，但考慮到他認罪，當庭表明願意賠償1萬新台幣（約2,500元）給女受害人，對方接受賠償，裁定詐欺得利罪成，判處陳男拘役50天，易科罰金新台幣（約1.3萬港元），全案可上訴。

（綜合）