怒！遊港不快　內地女狂數5大罪狀籲「不要來香港」：想報警了！

【香港旅遊／須知】通關後內地來港旅客增加，但感受各有不同。有內地女就於小紅書發文力數香港5大問題，包括「街道到處都是垃圾」、「很歧視大陸人」、「酒店貴」等，直指「大家真的不要來香港了！」、「太可怕了，我都想報警了！」。

帖文引來內地網民爭議，有人指看過樓主帖文後對香港卻步，「真的假的，已經在（香港）了，咋整」；也有網民批評樓主只看片面就上升到整個香港層面，「妳這個人邏輯很奇怪」、「只能說妳無知無畏」。樓主其後反駁負評：「什麼毛病，不好還不能說？不愛看劃走，我也沒強迫你們看！」



通關後內地來港旅客增加，但感受各有不同。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「大家真的不要來香港了！」為題發文，講述在香港不快體驗，並列出在香港旅遊5個問題，包括「如果是旅遊，我真的不推薦香港」、「如果是購物，我覺得現在的香港也沒什麼優勢！」、「不要看別人發香港怎麼怎麼好，真的很歧視大陸人！」、「酒店特別貴，隨便一個1000多一晚的酒店，蟑螂滿屋子亂跑！我就不配圖了，實在太惡心了」、「晚上樓下的街道，到處都是垃圾，空氣一點都不好！」。

該內地女於小紅書以「大家真的不要來香港了！」為題發文，講述在香港不快體驗，並列出在香港旅遊5個問題。（小紅書）

樓主又說，「我來了一天，打算睡醒就回家了，太可怕了，我都想報警了！」，重申「真的勸大家不要來了，除非很有錢的，一晚上可以住大幾千的酒店，請忽略我這些廢話！但是真的，勸退！」。

帖文引來網民熱議，有人指看過樓主帖文後對香港卻步，印象負面，「真的假的，已經在（香港）了，咋整」。也有網民分享自己體驗，「我住的四百多的，在上環，挨着地鐵口，挺乾淨的，服務也挺好唯一缺點就是房間很小，不過想想香港這地價，也算理解了」、「可是我在香港體驗很好，3700三夜的酒店還不錯服務也很好，遇到的人都很友好呀，講普通話講英文都行得通」、「每個地方都有它的優缺點」。

通關後內地來港旅客增加。（資料圖片）

不過亦有網民批評樓主以偏概全，「不好當然可以批評，但妳這個人邏輯很奇怪，妳批評的不是自己踩雷的酒店，而是上升到整個香港」、「本來是妳有說話的自由，但是以妳對香港片面的認知就發出這麼不友好的評價，確實只能說妳無知無畏」。

樓主隨後留言回應網民指摘，「發帖子只是單純的想吐槽一下，我也確實不是什麼有錢人，而且這也不是我第一次來香港，疫情前也來過幾次，那個時候我覺得香港比現在好很多」，更直指「不信你們來住就好了，什麼毛病，不好還不能說？不愛看劃走，我也沒強迫你們看！」。