$220萬兇宅！西灣河鳳姐被殺單位放盤　網民睇相都驚：原裝血迹？

香港地上車買樓並非易事，曾發生命案的兇宅亦有價有市。日前1個曾發生鳳姐兇殺案的西灣河192呎兇宅於網上放盤，發文者指業主即將移民，有意以220萬元放售，並附上多張實拍相片，形容「輕輕裝修便可入住」。不過網民看過相片卻直呼怕怕，指單位裝修殘舊，猶如「啱啱警方交還個兇案現場咁」，更指廚廁的發霉生鏽情況令人聯想到兇案血迹，感到不寒而慄。



1個曾發生鳳姐兇殺案的西灣河192呎兇宅於網上放盤，發文者指業主即將移民，有意以220萬放售，並附上多張實拍相片。（fb「業主銀主筍盤」圖片）

有代理或業主日前於facebook群組分享兇宅放盤帖文，單位位於西灣河興民大廈底層，實用面積約192平方呎，因業主即將移民，有意以220萬放售。發文者指，單位本身有「長情租客」，租住3年以上，至早前5月尾搬走，並附有租客正在居住的單位實拍相片。

帖文亦提及，單位租客曾經欠租，雖然目前已還清租金，但對方因提早解除租約，故業主扣除按金，後來收樓才得知單位狀況變得殘舊，故會將租客資料放至租霸黑名單，讓其他業主提防。發文者續指，單位五臟俱全，只要輕輕裝修便可入住，而部份銀行亦可提供按揭。

從發文者上載的相片可見，單位內部略見殘舊，牆身有明顯發霉痕迹，廚房的鋼門及料理檯亦有明顯油煙污漬，而洗手間的梳妝鏡更有大半部門呈生鏽狀，難免令人聯想到單位內曾發生兇案血迹。

發文者上載的相片可見，單位內部略見殘舊，廚房的鋼門及料理檯亦有明顯油煙污漬，而洗手間的梳妝鏡更有大半部門呈生鏽狀。（fb「業主銀主筍盤」圖片）

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有網民翻查兇宅資料網頁資料，發現涉事單位疑似是曾發生鳳姐疑因性服務不周而遭斬死單位。不少人看過相片也直呼可怕，指單位衛生情況令人卻步，廚廁狀況更令人想到兇案詳情，「只能夠話個租客長情，不過好污糟邋遢，完全無衛生意識」、「睇完幅圖起雞皮」、「唔係似啱啱搬走，似啱啱警方交還個凶案現場咁」、「原裝血迹，凶宅嘅證明」。

亦有網民質疑，業主以平均實用呎價1.1萬元放售兇宅過於進取，「凶宅都過萬蚊呎？」、「200萬，192呎，仲要凶宅？業主你畀200萬我，我去住啦」、「120萬就諗下，又要重新裝修，都要幾十萬啦」、「老實說，一萬蚊呎兇宅好多地方都有，但你呢個輕輕裝修就真係過分咗囉」。