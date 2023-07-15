悲劇！母親抱5歲兒子墮樓雙亡　留遺書向媽道歉訴苦痛：生活很難

台灣發生1宗母子墮樓雙亡案，45歲母親疑受情緒及經濟困擾，抱着5歲兒子從7樓住宅墮下，最終雙雙殞命，留下遺書及奶嘴等物件。女死者於遺書訴說困苦，及向母親致歉。警方初步調查認為事件無可疑，遺體將交由法醫檢驗。



台灣有母親抱着5歲兒子從7樓住處跳下，最終雙雙殞命。（GettyImages）

綜合台媒報道，事發於周日（9日）凌晨3點，台灣台北市大安區45歲陳姓女子抱着5歲兒子墮樓，附近民眾聽到巨響，查看時發現2人倒臥地上於是報警。警方到場發現，陳女已明顯死亡，遺體隨後被送往殯儀館，而男童就失去呼吸送院搶救，最終於4點多宣告不治。

據了解，女死者有「身心相關病史」，和兒子與姐姐、母親同住，伴侶則住在其他地方，惟2人未有正式登記結婚。近日女死者受情緒及經濟困擾，留下遺書訴說困擾及「生活很難」，並向母親道歉。

女死者留下遺書，表示受情緒及經濟困擾，因此走上絕路。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

警方在墮樓現場找到奶嘴等物品，初步調查相信陳女抱着兒子從7樓住處墮下，事件沒有外力介入。警方上樓調查時，死者同住家人均在睡覺，對慘劇發生並不知情。事發過程仍須待警方進一步調查，至於遺體方面，警方將依規定申請檢察官檢驗。

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