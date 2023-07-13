瞓巴士！女子瞓九巴車頭睇手機　車長超無奈　網民：完美演繹躺平

究竟發生了什麼事要「瞓巴士」？一輛九巴近日發生乘客「躺平」事件，在一輛駛往旺角東站的59X線九巴上，有女乘客離奇地躺在車頭看手機，引來網民熱議並猜測原因，「躺平？軟對抗？」、「上咗車都碰瓷」。亦有知情的網民聲稱「有乘客話佢詐暈」、「有該車乘客喺屯門谷講係剎車之後嗰位乘客跌低，之後郁唔到」。《香港01》正就事件向九巴查詢。



一輛九巴近日發生乘客「躺平」事件，在一輛駛往旺角東站的59X線九巴上，有女乘客離奇地躺在車頭看手機。（facebook群組「是日快快-巴士即日相」圖片）

有港男周二（11日）於facebook群組「是日快快-巴士即日相」發文貼出照片，可見到一輛駛往旺角東站的59X線九巴，停在旺角警署對開馬路中心，車門打開，有穿粉色上衣的女乘客躺在車頭司機位旁看手機，司機樣子狀甚無奈，當時車上仍有其他乘客。

樓主補充說，該女乘客其後被救護員用擔架床送上救護車，形容「人冇生命危險，識自己行」。照片隨後被轉載至另一群組「將軍澳主場」，原帖港男於留言區補充貼上，該女乘客躺在擔架床上的畫面，並聲稱「有乘客話佢詐暈」。

該女乘客其後被救護員用擔架床送上救護車。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

有網民留言揶揄，「完美演繹躺平」、「瞓道（訓導）主任」、「巴士而家有『瞓位』咁好？」、「踎又話唔鍾意，而家瞓又唔畀」、「瞓低玩手機舒服啲」、「阿姨，表演完就記得起身拎飯盒啦」。亦有網民代入司機角度說，「如果我係車長，就會叫晒啲人落車，搭過第二架車，跟住熄車熄冷氣開住隻門，睇下佢頂得幾耐」、「車長表示拉手掣，call上台&報警即可」。