19歲男大生夜店撿屍路邊性侵　獨留女子露胸遊蕩　免坐監原因曝光

男大學生「撿屍」就地性侵女子後竟免過牢獄之災！台北19歲男大學生，初嘗夜店體驗和1名女生搭訕，凌晨趁對方酒醉，將她帶到一處遮雨棚就地性侵，完事後留下受害人離去。女子醒來時衣衫不整截乘的士，司機見她神情恍惚，起疑下報警。警員到場時見到女子胸部裸露在游蕩，查問下最終揭發案件，其後將男生拘捕。雖然男生堅稱性交時女子意識清醒，但警員在發現女生後曾替她做酒精呼氣測試，證明她醉到無意識。二審時法官判男生入獄3年，案件其後鬧上最高法院，法官考慮多項因素後，男生近日獲判緩刑。



女生遭「撿屍」性侵後，神情恍惚兼衣衫不整，上身裸露欲乘的士，司機覺可疑下報警。（示意圖／Getty Images）

案情指，台北19歲高姓男大學生，於2020年8月某日在當地夜店認識1名女子，暢飲2個多小時至凌晨，男生趁對方酒醉意識不清時，帶她離開夜店，在商場一處路邊的遮雨棚的座位區就地釋放獸慾，強迫女生口交及性侵，完事後即獨自離去，留下衣衫不整的受害人在路邊。

女子醒來後在信義區截的士，但她精神恍惚，上車又落車，又將隨身物品留在車上，司機見她神情有異遂報警。附近巡邏的警員找到女生，當時她的連身洋裝未有穿好，胸部裸露在游蕩，警員馬上將她送院採證，並調查附近閉路電視紀錄，終發現她被人性侵。警方其後依乘機性交罪拘捕高姓男大生，並將他起訴。

高男堅稱性交時女子意識清醒，能正常走路及聊天、接吻，否認趁對方酒醉性侵。不過，發現女生的2名警員作供指，他們問受害人為何沒穿衣服時，她回答不知道，意識明顯不清醒，而送院後她曾做酒精呼氣測試，證實她已醉到無意識，證明高男是趁她酒醉性侵。

男生大在路邊性侵受害人後即獨自離去，令她衣衫不整獨留在路邊。（示意圖／Getty Images）

高男在一審時積極和女生達成和解，願意賠償50萬台幣（約12.8萬港元），法官判他1年8個月刑期，但緩刑3年，免去牢獄之苦。不過，二審法官認為事件嚴重，他對受害人造成身心終身傷害，撤銷判刑後改判監禁3年，事件最終鬧上最高法院。

最高法院日前宣判，認為男生高中階段曾當義工，本性非惡，他犯案時19歲，因為家教嚴格，讀大家自行租屋初嘗夜店體驗，一時控制不住情慾，本人又缺乏正確兩性觀念，一時衝動才犯案。他被起訴後崩潰到曾經輕生，還差點丟了性命，現時則患上抑鬱症，已付出嚴重代價，且現正努力彌補過錯，有悔意，女受害人也願意不追究，符合減刑要求，再改判男生1年8個月期，緩刑3年，案件仍可上訴。

（綜合）