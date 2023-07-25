六合彩結果│5000萬暑期金多寶中獎號碼　頭獎2.5注中+領獎3大須知

【六合彩結果／今期號碼／中獎／查詢／獎金】六合彩新一期攪珠結果出爐了，快快對一對，看看你中多少個號碼！下期六合彩將於下周四（7月27日）攪珠。



六合彩獎金攻略｜9個號碼攪出最多 + 2招提高中獎機會

即看最新一期（23/082）六合彩攪珠結果▼▼▼

1、2、10、13、29、47，特別號碼：9

頭獎有2.5注中，每注派彩21,616,130元；二獎7.5注中，每注派彩742,900元；三獎310.5注中，每注派彩45,910元。

下期六合彩資訊▼▼▼

究竟中多少個數字才算中獎有獎金？即看以下圖表▼▼▼

（資料圖片）

領獎3大須知！過期會被沒收獎金



1）網上投注領獎方法：

所有經投注戶口投注的六合彩中獎者獎金，於確認派彩後，獎金會自動存入其投注戶口。

2）場外投注站等現金投注領獎方法：

港幣100萬元或以下：可直接前往任何一間場外投注處或馬場投注櫃位領取

港幣100萬元以上：需前往跑馬地體育道一號香港賽馬會總部大樓領取支票

3）領獎期限：

獲獎人士必須在有關攪珠舉行日期後起計60天內領獎，任何在有效期後仍未領取之獎金將一概沒收。

（資料圖片）

下一期六合彩攪珠日期、獎金



今次沒有中獎也不用氣餒，下期六合彩將於7月15日晚上9時30分攪珠，獎金有待馬會公布。

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納近8個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

六合彩複式八個字幾多錢？



較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。