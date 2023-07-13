獅子一家vs狂暴巨鱷魚　母獅帶孩子敗退卻藏鬼馬後著　終逆轉勝

掠食者碰面究竟鹿死誰手？



一隻母獅帶著孩子們成功獵殺一頭水牛，正當母子準備開吃，一隻巨鱷突然路過想要來搶食物。

為了保住食物，母獅不惜與巨鱷開戰，雙方僵持不下好一陣子，最後勝負終於分曉。

一奇招令鱷魚「頭愕愕」束手無策 點擊放大瀏覽：

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YouTube頻道「Latest Sightings」日前上傳一段影片，國外一名遊客史瓦特（Rosa Swart）日前到南非克魯格國家公園（Kruger National Park）觀光。

開車經過當地的一條河流時，目擊一隻母獅帶著2隻幼獅學習狩獵，在媽媽的指導下母子齊力捕獲一隻水牛，母獅拖著水牛屍體準備到附近安全的地方享用大餐，卻殺出一隻巨鱷程咬金。

巨鱷看起來跟獅子母子一樣都餓壞了，剛好看到眼前有大餐出現，便想搶奪獅子母子的獵物，不斷張嘴示威想要進攻，其間小獅子們還毫不懼怕的上前咬巨鱷示威。

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母獅一開始看到巨鱷來勢洶洶的攻勢一度被嚇到，帶著孩子躲到河堤岸邊先躲藏起來，準備等待局勢轉向對自己有利的時候再進攻。

母獅經過短時間的觀察準備反擊，決定先開吃獵物再說，於是母獅先下手為強，繞過鱷魚直接跳到水牛屍體上面進食，鱷魚發現母獅竟然無視牠也不能做什麼，只能靜靜地在旁邊看，發現自己錯失良機後便悻悻然的離開，讓母獅得以帶著孩子安心進食，雙方結束了充滿危機的對峙。

影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「通常獅子跟鱷魚不會互相挑釁，這狀況真的很罕見」、「一開始母獅的確屬於劣勢，但牠發現鱷魚在陸地上的攻勢沒有那麼凶狠也沒再怕了」、「鱷魚挑母獅下手是正確的選擇，遇到公獅鱷魚也沒辦法，但母獅找到反擊時間點先下手為強就贏了」、「獅子都知道鱷魚並不是好惹的，就算同樣列為食物鏈頂端的生物也不會馬上開打」。

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