傳細路玩小小世界跌落水！迪士尼客轟家長咁做出事　網民：未聽過

主題樂園玩得開心之餘，也要顧好小朋友！有迪士尼遊客日前發文，指玩水上音樂遊戲「小小世界」時，有小孩在船上站起身，家長卻顧住玩手機和拍照，「郁下郁下個小朋友跌咗落水」，直言難理解如此慢又安全的機動遊戲都能出事，批評家長未看顧好小朋友，令其他乘客被迫離開。許多網民形容是「奇聞」，無法想像小朋友如何跌落水，又指家長根本不應讓他站起，「玩咗咁多年，第一次話有人跌落水」。《香港01》正向迪士尼查詢事件。



有網民指日前玩迪士尼「小小世界」時，有小朋友跌落水，令其他乘客被迫離開。（fb專頁「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

樓主在迪士尼facebook粉絲專頁「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文，指日前玩「小小世界」水上音樂船時有人跌落水，憶述當時有名小朋友站起身，但家長只顧玩手機及拍照，「郁下郁下個小朋友就跌咗落水」。

從她上傳的照片所見，「小小世界」內部開了燈，有部份乘客起身向出口方向行去，部份則仍坐在船上。她表示事件令其他正在遊玩的乘客都被迫離開，而小小世界本身已是「行得好慢好安全嘅機動（遊戲），竟然都跌落水，明明坐定定一定冇事」，質疑意外主因是家長未有妥善看顧好小朋友。

事件令網民好奇，「咁都跌得落水，好嘢」、「雀仔跌落水我聽過，小朋友，跌落水，第一次」、「玩咗咁多年，第一次話有人跌落水」、「如果係泰山嗰邊跌落水就……」、「戥其他乘客慘」。

有迪士尼常客批評，其實不時有小朋友遊玩時站起身，「同佢哋講要坐返好，佢阿媽竟然講得出話唔好捉住前面扶手就得」、「我喺河流之旅見過一個阿媽為咗幫阿女影相，叫阿女企到船邊差啲跌落水」、「有爸爸抱小朋友出船伸手去摸啲公仔，嚇死我」。有留言指，航程中如果有人站起身，職員應會警告，「前個星期正正就坐我後面，好彩啱啱開船佢就企起身，職員姐姐即時停船嚴厲警告不可站起身」。

不過，部份網民覺得事件對其他被迫離開的乘客而言，是一次特別體驗，「感謝佢哋啦，終於有得用『行』去欣賞小小世界」、「對其他人嚟講都唔係一件壞事嚟嘅，呢啲係畀錢都買唔到嘅experience（經驗）」、「但可以『行』小小世界，真係賺咗」。

（facebook粉絲專頁「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）