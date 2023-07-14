請太監？$16萬薪請保鏢照顧4個老婆　廣告瘋傳稱：閹割後才能上崗

這份天價月薪的工作，是在招聘「太監」嗎？近日內地瘋傳1則招聘廣告，稱上海別墅以月薪15萬人民幣（約16萬港元）聘請保鏢兼管家 ，「服務對象為某集團總裁包養的4位太太」，除了一般體格要求，以及「負責保障別墅內的安全、打理好別墅內的事務、安排好太太們的日程」之外，尚有1個令一眾男子漢卻步的特別條件︰「老闆為了避免保鏢與太太們長期獨處有染，要求面試通過閹割後才能上崗」，甚至細心地說明可以只是「切除睪丸保留陰莖」，而且尚有其他福利，不諱言與「古代太監差不多」，但強調「一兩年能賺到你一輩子也賺不來的財富」。

網民紛紛回應指「有點誇張了吧」、「絕對不會的吧」、「我怕被騙到去緬甸（KK園）去」。不少人認為廣告內容大誇張，認為只是開玩笑，「這份工作只適合東方不敗」、「如果剛上崗就被解僱怎辦？」。



內地瘋傳1則招聘告示，稱聘請上海別墅保鏢兼管家 ，要求應徵者「面試通過閹割後才能上崗」。（網上圖片）

招聘告示上載日期是本年5月，標題為「【要閹割】月薪15W!別墅招聘保鏢兼管家」 ，說明「招聘身體健壯、有格鬥能力的男性一名，負責上海奉賢區一處別墅的安保工作，服務對象為某集團總裁包養的4位太太」，主要負責「保障別墅內的安全、打理好別墅內的事務、安排好太太們的日程，工作輕鬆待遇高」，但條件是「老闆為了避免保鏢與太太們長期獨處有染，要求面試通過閹割後才能上崗，可只【切除睪丸保留陰莖】」。

告示更稱合適者可以「預支一年工資，（薪金）到手後再由私人醫生手術摘除上崗，說白了就是和古代太監差不多， 保護主子伺候主子，上海城區不出國保障人身安全， 不涉及性方面，不干涉私人生活，自尊心強的勿擾， 推薦已婚已育來做」，更標榜「想做不要猶豫，一兩年能賺到你 一輩子也賺不來的財富」。

真太監嫪毐最初保護朱姬，但最後2人有染。（《尋秦記》電視劇照）

待遇方面，「月薪去除中介抽成，到手15萬人民幣（約16萬港元）起，不含打賞小費，但「嘴甜一點，太太們會打賞更多小費，小費不抽成，做五休二輪休，私人休息時間可開別墅內跑車外出」。

最後告示再列明其他條件，「善於格鬥、武術、體育等，身材好，身高不低於180厘米，軍警體育類畢業生優先，退伍軍人優先，有過私人保鏢經驗優先」。

廣告瘋傳後，紛紛留言指「這是在招東方不敗？」（《笑傲江湖之東方不敗》劇照）

招聘告示引來不少網民討論，不少人質疑可信性，紛紛留言指「這是在招東方不敗？」、「錢賺那麼多有啥用？我要留根」、「有點誇張了吧」、「絕對不會的吧」、「還是不太相信」，甚至有人笑言「怕被騙到去緬甸（KK園）去」。

（綜合）